花蓮交通傷亡事故率 居非六都第三

花蓮縣內交通車禍每十萬人的傷亡事故率，長年維持在「前段班」。（警方提供）

2024/08/03 05:30

記者王錦義／專題報導

花蓮○四○三地震後山區土石鬆軟，蘇花路廊逢豪雨就中斷，凱米颱風過境造成嚴重交通中斷後，縣民更迫切需求「安全回家的路」。然而花蓮不僅「對外交通不安全」，花蓮縣內每十萬人的交通傷亡事故率，在六都之外排第三，如何才能讓花蓮人真正「安全回家」，還需政府想方法。

去年每10萬人死傷數2765人

交通部統計，花蓮縣去年度每十萬人死傷數二七六五人，扣除六都的排名，僅次於屏東縣的二九一一人、新竹市二七七八人，前年（二○二二年）每十萬人死傷數為二五七一人，也僅次於屏東縣二七四七人、新竹市二七○五人，花蓮縣事故總件數也從十年前每年四三七○件，成長到去年六四五八件。對此縣警局交通隊回應說，用每十萬人口數計算事故率，對人口數少的縣市不公平，人口數少分母變小，造成統計數值被放大，才會讓花蓮交通事故死傷人數常常會居高未下。

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遊客多事故也多 交通隊嘆不公

交通隊長張博皓說，花蓮為觀光立縣，今年四月地震前，只要週末、連假很多民眾開車到花東旅遊，車流量增加事故率也提高，尤其在疫情解封後愈來愈明顯、去年事故數也較前年顯著增加。

民進黨籍縣議員胡仁順批評，最大原因就是駕駛習慣不良，地方政府對交通安全宣導不夠落實、且花蓮民眾多使用私人運具，加上幅員廣大，居民與觀光客移動距離長，不熟悉道路的觀光客以及反應較慢的長輩、沒有駕照的學生等，都是車禍高危險群，無照駕駛、危險駕駛、酒駕等，導致肇事機率大增。

他認為，副總統蕭美琴擔任花蓮立委時曾推動DRTS需求反應式交通運輸，未來希望縣府持續推動，給民眾在私人運具外更多的安全交通選擇。

對此縣府建設處交通科指出，分析發現，九十三％的交通事故肇因於用路人本身，顯示駕駛人的交通教育不夠落實，改善方式為執法、教育及道路工程並進，才能提升交通安全。

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