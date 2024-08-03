嘉縣傳輸器滅頂 民怨住家淹水未預警

颱風天凌晨，民生社區附近的淹水感測器失靈，無法傳送感測值。（民眾提供）

2024/08/03 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕「凱米」颱風侵台期間，嘉義縣政府設在水上鄉民生社區附近的淹水感測器失靈，讓居民誤以為社區水位正常，後來大水湧入社區，住家淹水高達五十公分，引發民怨；縣府水利處昨回應，當天該處淹水感測器傳輸器被水淹沒，無法傳出訊號，颱風過後已修復；全縣二四五組淹水感測器，共有五支受損，搶修至昨天，仍有三支待維修，其餘正常運作。

凱米來襲感測器無反應

林姓住戶反映說，「凱米」侵襲期間，七月廿五日凌晨從「行動水情」APP查詢住家附近水位，部分監控點還有監視器影像可看，當時鄰近社區的赤蘭溪水位提高，部分區域淹水，但由縣府建置命名為「水上鄉內溪村民生社區」的淹水感測器完全無訊號，未顯示感測值。

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林姓住戶說，因為下大雨，無法前往勘查，只能依靠APP監控，原以為社區水位正常，後來大水湧入社區，住家淹水高達五十公分，經查看APP，該感測器還是無訊號，痛批因感測器失靈，致無法預警水患。

嘉縣245組仍有3支待維修

水利處表示，縣府爭取水利署前瞻基礎建設計劃經費設置「智慧防汛網」，全縣設置二四五組淹水感測器，每天都需回報妥善率，若有損壞，立即維修；七月廿五日凌晨，民生社區淹水感測器位置，因淹水逾兩公尺，致傳輸器被淹沒損壞，無法傳輸訊號，已請廠商維修。

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