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北迴搶通 民眾謝天謝地免轉車

台鐵縱貫線災損處經搶修後，昨恢復通車。（台鐵公司提供）

台鐵縱貫線災損處經搶修後，昨恢復通車。（台鐵公司提供）

2024/08/03 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕強烈颱風凱米造成北迴線鐵路崇德至和仁間軌道被土石流覆蓋、橋梁沖毀，上月廿五日發生災情後台鐵公司全力搶修，昨日恢復單線雙向通車，花蓮站早上五點五十四分開出第一班二○三次普悠瑪號；由於要到年底才能恢復雙線雙向通車，台鐵東部幹線八月底將調整部分列車時刻。

花蓮民眾可以正常搭火車北上

北迴線交通中斷八天，花蓮民眾昨起終於可以正常搭火車北上，看到花蓮站大廳列車資訊看板上，重新又有了班次資訊，乘車民眾說：「真是謝天謝地！」雖然台鐵在上月卅一日起推出免費公路接駁方案，但旅客須多次轉車，先搭火車到新城車站、轉搭接駁巴士至和平站再轉乘北上火車，且蘇花還有早中晚三時段的管制時間，費時也費事。

旅客王先生說，本來今天預定搭南迴線到新左營、再轉高鐵北上，能提前一天通車實在太好了；帶著國外朋友一起搭火車往桃園的旅客也說，如果開車走蘇花公路，早中晚管制時間要算很準，時間不好控制，還是搭火車方便！

凱米颱風過境，廿五日在崇德和仁區間發生多處土石流淹沒軌道，最嚴重的是小清水橋西正線被暴漲土石泥水沖走，只剩鋼軌懸空，加上崇德站北側廿六日又坍了兩萬立方公尺土石，北迴線搶通日程延後至八月三日。在台鐵花蓮工務段、電務段努力搶修下，昨提前一天東正線單線雙向通車。

初期經災害路段 降速通行

花蓮站務長黃文天說，為求安全，通車初期列車經災害路段會降速通行；由於小清水溪橋西正線橋梁今年底才能搶通，八月卅日起進行部分列車時刻調整，直到雙向搶通，八月卅日以後對號列車車票將延後至十六日零時起開放訂票。

台鐵北迴線災損處經搶修後，昨恢復通車。（台鐵公司提供）

台鐵北迴線災損處經搶修後，昨恢復通車。（台鐵公司提供）

台鐵花蓮站昨天早上開出第一班北上列車，民眾開心前來搭乘。（民眾提供）

台鐵花蓮站昨天早上開出第一班北上列車，民眾開心前來搭乘。（民眾提供）

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