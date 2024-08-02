桃園生質能中心延宕 審計處：垃圾堆置風險大

欣榮垃圾焚化廠整改期程延宕，導致大量垃圾堆置掩埋場。（桃園市環保局提供）

2024/08/02 05:30

焚化廠整改也未如期完成 大量垃圾去化不及 污染水質還恐引發火災

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市人口突破二三二萬人，垃圾量增加，審計部桃園市審計處針對去年度總決算完成審核報告並直指，觀音生質能中心營運、欣榮垃圾焚化廠整改期程延宕，導致大量垃圾暫存掩埋場及轉運站，潛藏環境衛生及火災等風險，且一般廢棄物妥善處理率更居六都之末。

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市府：生質能中心去年底已啟用

市府海岸及資源循環工程處長呂明錡回應，生質能中心已於去年底啟用，欣榮廠整改這個月底可完成，屆時每日處理量能共約二千公噸，足以去化市境每日一千三百公噸垃圾，若有餘裕，將陸續去化掩埋場垃圾。

審計報告提及，生質能中心原定二○二一年十月營運，結果至去年底仍處試營運階段，等於延遲兩年多；欣榮廠營運廿二年，設備老舊致處理量能降低，整改未如預期完成，導致大量垃圾去化不及，暫存掩埋場及轉運站，其中，龍潭店子湖、楊梅員本、觀音保障掩埋場，整改期間垃圾堆置量分別增加三○五六公噸、一萬○八一公噸、三萬二四○三公噸。

過去3年 4掩埋場發生7場火災

審計處點出，桃市營運掩埋場七座，其中四座堆置垃圾，其他則暫置大型家具與資收物、垃圾及飛灰固化物，另有兩處轉運站，但垃圾堆置潛藏環境衛生、火災風險，部分掩埋場水質監測達污染標準，或安全監測設施達警戒值，過去三年有四座掩埋場發生七場火災，以桃園區會稽掩埋場三次最多。

議員籲 焚化廠整改後轉運站應退場

議員李宗豪表示，大埔垃圾轉運站惡臭惹民怨，環保局原允諾年底退場，目前將改讓大埔退場並另覓轉運站用地，預計今年底或明年農曆年後完成；議員陳雅倫認為，用A地換B地的方式，地方仍難接受，且環保局承諾新地點將設置負壓除臭等設備，屆時能否兌現也有疑慮，欣榮廠整改完成後，轉運站應依諾退場；議員徐玉樹表示，店子湖掩埋場垃圾成「山」，環保局同意外運，但速度很慢，甚至只把垃圾推平，高度沒增加，面積卻越大。

呂明錡說，垃圾轉運站是否退場需視垃圾車準點率而定，目前停收垃圾隔天的週一、週四，垃圾量是平時的一．六到一．七倍，要兩趟次垃圾車才能完成，若沒有轉運站調節，第一趟收完後無法立即進行第二趟次，民眾可能須久候。

桃園市生質能中心已於去年底正式啟用，目前每日可處理660公噸廢棄物。（桃園市環保局提供）

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