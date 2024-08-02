嘉義至新營、和仁至崇德提前搶通／縱貫線今恢復雙向 北迴單線通車

台鐵公司搶修北迴線「和仁至崇德」東正線，已恢復單線雙向通車，但初期限速慢行。（台鐵公司提供）

2024/08/02 05:30

〔記者蔡昀容、蔡宗勳、林宜樟、楊金城、吳柏軒／綜合報導〕凱米颱風強襲，造成台鐵縱貫線「嘉義至新營」、北迴線「和仁至崇德」雙線不通，台鐵公司昨天宣布，縱貫線今起恢復雙線通車；北迴線恢復單線通車，比原訂八月三日提前一日。而阿里山林鐵本線邊坡土石崩落及倒樹合計一二三處，目前停駛，預計八月底完成修復，九月初全線復駛。

颱風襲台，台鐵縱貫線「嘉義至新營」因八掌溪溢流，八掌溪橋南橋台路基遭冲刷掏空；北迴線K48+500、K56+620、K56+820土石流淹沒東、西線軌道，K53+800小清水溪橋樑西正線也沖毀，造成雙線不通。

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台鐵表示，經多日搶修並檢視橋梁安全、路線試運轉後，今天首班車起，縱貫線「嘉義至新營」恢復雙線通車，北迴線「和仁至崇德」東正線恢復單線雙向通車，全線列車全面恢復正常行駛，但初期限速慢行。

林鐵月底完成修復 9月初復駛

另外，針對林鐵修復工程，農業部指出，第一階段已完成四十處搶通，預計八月十日完成六十三處，八月三十日完成二十處，目標八月底完成修復工程及試車，九月初全線復駛。

政院將再匡列災害準備金

行政院長卓榮泰昨也分別前往台南及及阿里山林鐵視察鐵道災修狀況。卓榮泰說，除請農業部在農損部分從速認定、簡化流程，救急部分，行政院將再匡列災害準備金、甚至第二預備金，移緩濟急，明年將匡列系統性防洪治水的經費。

芥菜種會「以工帶振」扶助花蓮災民

而花蓮受到四○三地震及凱米颱風重創，交通中斷、災民生活陷困頓，基督教芥菜種會推動「以工帶振」扶立計畫，提供工作機會，更培育技能，幫助經濟振興並自立，去年在花蓮習藝所學習烘焙的高秋鳳，今年就回來幫助廿九歲獨力扶養五娃的寶兒（化名）學習技能，從受助者成為助人者；芥菜種會也推出「習得」中秋禮盒，盼社會大眾支持理念、助需求者生活穩定。

芥菜種會設立「以工帶振」扶立計畫，幫助花蓮經濟困難的家庭，花蓮習藝所高秋鳳（右）陪伴新來的寶兒（左）適應新環境及熟悉烘焙相關作業，傳遞信心與希望。（芥菜種會提供）

台鐵全力搶修西部幹線台南後壁至嘉義南靖段路基完工，今天恢復雙線通車。（記者楊金城攝）

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