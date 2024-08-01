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血液庫存剩4.9天 內湖科技園區辦千人捐血

2024/08/01 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北內湖科技園區發展協會舉辦「第十一屆內科千人捐血活動」，即日起至八月二日在內湖區大港墘公園大客車停車區即可捐血，台北市長蔣萬安昨致詞表示，目前全台灣血液的庫存量整體平均僅剩四．九天，低於安全庫存量七到十天，各血型的庫存量皆偏低，呼籲大家捐血，讓血液庫存量達到安全標準值。

內科捐血活動從二○一九年起每年舉辦兩次，昨內科協會理事長廖全平、內科千人捐血創始人榮譽理事長翁素蕙、醫療財團法人台灣血液基金會執行長魏昇堂、北市產業發展局長陳俊安及蔣萬安出席活動，並號召內科企業共襄盛舉，帶動更多內科員工挽袖響應捐血。

根據台灣血液基金會統計，台北捐血中心目前A型、B型、O型血液庫存量仍有七天以上，AB型庫存量僅剩四至七日；新竹捐血中心A型、B型血液庫存量仍有七天以上，O型、AB型庫存量僅剩四至七日；台中捐血中心B型及AB型血液血量庫存仍有七天以上，A型、O型庫存量僅剩四至七日；高雄捐血中心O型、AB型血液庫存量仍有七天以上，A型、B型庫存量僅剩四至七日。

蔣萬安昨表示，前陣子颱風造成中南部嚴重災情，許多縣市停班停課，加上近期呼吸道疫情持續，目前全台血液的庫存量整體平均僅剩四．九天，本次預計募集四千袋捐血量，盼內科所有充滿熱血的夥伴能夠捐出熱血。

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