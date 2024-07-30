高雄三民區正興、本和里 5大樓待復水

漂流木塞爆林園區月牙灣。（記者洪臣宏攝）

2024/07/30 05:30

〔記者許麗娟、洪臣宏／高雄報導〕凱米颱風挾帶暴雨廿五日重創高雄，造成三民區嚴重淹水，又以正興里日安地球大樓地下室三層樓被淹沒最為慘重，目前自來水、公用電尚待復原，同樣淹水嚴重的本和里則還有四棟大樓的自來水也尚未恢復；水災補助申請已起跑，至八月卅日前可向區公所或里辦公處申請。

日安大樓 逾300汽機車泡水

日安大樓至前天晚上才將積滿地下室三層樓的水抽乾，據管委會統計，大樓共有二百七十九戶，地下室有一百多輛汽車、二百多輛機車泡水，其中不乏名車，住戶陳先生是收藏老車的玩家，包括本田S2000雙門跑車和本田Stream小型休旅車都在這次淹水中滅頂，他說，兩輛車目前台灣各僅剩一百多輛，自己會慢慢清理。

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正興里長沈秀玲表示，日安大樓現在只有住家用電恢復供電，大樓和公用電尚未恢復，昨天仍有五個天梯井積水，已請區公所調度五部抽水機協助抽乾。

本和里大樓地下室淹水已抽乾

同樣淹水嚴重的本和里，里長陳文旗說，淹水當時里內的警報器有發揮功能，提醒車輛儘快移出低窪處，並通知大樓設置水閘門，目前里內大樓地下室淹水皆已抽乾，昨天只剩棋琴十二重奏、紫金城、新之住、綠宴四棟大樓尚待復水，預計近兩天會復水。

高屏溪口大量漂流木 勿撿拾

此外，凱米颱風造成山區降下驚人雨量，大量漂流木隨洪水沖刷而下，堆積在高屏溪出海口，高市海洋局昨天展開中芸、汕尾漁港漂流木集堆作業，初估有三百公噸，需耗時至少三週，並呼籲民眾不要撿拾漂流木，以免觸法。

凱米颱風暴雨造成三民區日安大樓地下室數百汽機車泡水，全國僅存百餘輛的經典跑車本田S2000也遭殃，車殼覆蓋一層泥沙。（記者許麗娟攝）

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