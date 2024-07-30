凱米降雨879毫米 麻豆盼4水利設施先做

2024/07/30 05:30

〔記者王涵平、吳俊鋒、蔡宗勳／綜合報導〕凱米颱風在麻豆區平均降雨量高達八七九毫米，遠超過八八風災時，立委郭國文昨會勘麻豆地區排水設施，要求水利署優先施作東北勢、埤頭等四大水利設施，加速辦理進行中的排水設施。

凱米颱風給台南帶來平均五○三毫米的降雨量，超越過去廿五年的防洪標準，加上台南三大水庫洩洪與大潮影響，即便麻豆東北勢與埤頭都新增排水站，仍難以招架這次大雨。

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郭國文要求，水利署已核定三千萬的東北勢排水優先動工；針對總爺排水，要求南市水利局本週召開用地說明會，在取得土地後，水利署能協助十二億工程費。

埤頭排水部分，郭國文要求水利署優先核定埤頭小排一之一的延續工程，約一二○○萬費用，目前破損部分，請水利局優先辦理改善。攸關埤頭排水的K幹線雨水下水道更新計畫，要求水利局盡快召開用地取得說明會，下水道所需五．五六億工程及土地費用，將向國土署爭取。

郭國文表示，農民如有舉證困難，請公所從寬認定並協助申請補助經費，面對凱米颱風帶來的嚴重損害，希望政府能給予災民最大的協助。

此外，凱米颱風豪大雨，曾文水庫成了大型滯洪池，並開啟防淤隧道，發揮排砂效益，總量是今年預定目標的一．六倍；八掌溪中游嚴重水患，淤積嚴重阻撓水流被視為致災因素之一，水利署五河分署將緊急疏濬，八月初起第一階段為期十天，針對水上至後壁間縱貫鐵路橋到國道一號高速公路橋約三公里長瓶頸河段，清淤量八十至一百萬立方公尺，台糖允提供三處土方暫置場。

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