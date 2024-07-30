台南漁業災損全品項現金救助 申請至8/7

歸仁釋迦落果、斷枝，以及泡水後的延遲性傷害，損失5成以上。（歸仁區農會提供）

2024/07/30 05:30

〔記者王涵平、吳俊鋒、王俊忠／台南報導〕凱米颱風南市漁業災損，昨日起至八月七日受理現金救助申請，魚塭、牡蠣養殖等全品項，符合資格者可向魚塭所在地公所提出申請。

此外，已公告的農業天然災害現金救助及低利貸款地區，救助品項為農產業全品項，即日起到八月五日受理申請。畜牧全品項現金救助，即日起至八月六日受理申請。

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農業局長李建裕表示，南市主要養殖作物受強降雨、排水不良、大潮颱風，即超大豪雨加上適逢年度大潮，影響水產物生產，受損情形已達到天然災害救助標準，農業部公告南市為漁業天災現金救助地區。

農業局漁業科長吳榮在指出，符合資格的漁民申辦時請攜帶「身分證、印章、存款簿、陸上養殖登記證、水權及放養量申報書」；牡蠣養殖請攜帶「身分證、印章、存款簿、區劃漁業權登記證及放養量申報書」，漁民可將魚塭區災損情形拍照供各區公所協助認定，加速救助審查流程。

歸仁釋迦落果、斷枝 損失5成

此外，歸仁釋迦的栽種面積是西部最大，遭凱米颱風重創，由於正值採收期，落果、斷枝，以及泡水後的延遲性傷害等，初估損失達五成，災情慘烈，農民欲哭無淚。區農會總幹事翁淑雲表示，連日勘災發現，即將採收的釋迦被強風吹襲掉落，有些則因與枝葉碰撞，造成擦傷、折損，已通知農民儘速申報災損。歸仁區公所將在八月十日舉辦釋迦節，崙頂里長徐進德認為，只要果園的復原順利，對活動影響不大。

凱米颱風造成台南部分區域淹水，行政執行署台南分署對於欠稅、罰款等義務人因本次災情造成經濟困難，無法一次繳清欠款，可檢具證明申請分期繳納。

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