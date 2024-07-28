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核能人才面臨斷層 反核或挺核都須面對

核三廠1號機運轉40年，依法在昨天正式停機，綠色公民行動聯盟細數過往事故，認為「提心吊膽走過40年」，呼籲社會優雅與其告別，走向除役之路。（資料照）

核三廠1號機運轉40年，依法在昨天正式停機，綠色公民行動聯盟細數過往事故，認為「提心吊膽走過40年」，呼籲社會優雅與其告別，走向除役之路。（資料照）

2024/07/28 05:30

近６年少了約３成人力

〔記者陳嘉怡／台北報導〕核電人才流失是台灣核能目前難題，據台電公司資料，核能發電事業部從二○一八年的二五二九人，至今年四月減為一八七一人，六年內約少三成人力。學者及環團皆呼籲政府應正視核電人才斷層問題。

除役路長仍需核能人才

清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸表示，無論台灣要核電或非核，核能人才培育都不能中斷，且核電廠除役規劃是廿五年，若靠國外技師指導，不見得符合台灣。

葉宗洸表示，清大雖將「核子工程學系」更名為「工程與系統科學系」，但仍維持核工學程，大學部年招一百人，約一成選擇核工，但學生對除役興趣缺缺，多出國深造，建議政府發展前瞻技術如核融合等，才能留才。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，解決核電人力短缺刻不容緩，但社會動盪會影響除役問題，若能堅定非核，政府及學術界就能投入更多資源在除役上。

綠色和平氣候與能源專案主任張皪心表示，全球淨零加速企業轉用再生能源，包含台積電、聯電、友達等都已宣示百分之百使用再生能源，再生能源不包含核電，建議政府參考國外電價差額補貼或稅費減免政策，鼓勵綠電發展。

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