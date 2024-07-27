蘇澳←→花蓮船運 明起3天6班

新台馬輪廿八日起投入蘇澳、花蓮疏運，今天起受理登記。（航港局提供）

2024/07/27 05:30

蘇花、北迴鐵路都斷 新台馬輪支援疏運 今起受理登記

〔記者花孟璟／花蓮報導〕凱米颱風後蘇花、北迴線鐵路都斷了，花蓮台北往返的交通選擇只剩搭飛機、或是繞南迴公路「環島四分之三」！交通部由航港局調度新台馬輪免費接駁，今起受理登記，明天起連續三天共將開出蘇澳、花蓮間來回共六班次。

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預約船位 上航港局官網掃QRCode

交通部航港局昨傍晚公布蘇澳往花蓮、花蓮往蘇澳的登記方式，民眾無須至港口現場登記，可上交通部航港局官網www.motcmpb.gov.tw/的「蘇花海運備援航班資訊」，手機掃QRCode加入航港局官方LINE登記帳號，從今天起受理登記，時間上午八點到晚上九點，登記成功可收到回覆訊息，開船前至少一個半小時前到港口報到（蘇澳港旅客服務中心、花蓮港內港通關服務站），將依照登記順序安排搭乘車輛及人員，登記車輛應有駕駛隨行。

上午蘇澳出發 下午花蓮出發

由於蘇花鐵公路全斷，在認養花蓮的民進黨立委沈伯洋爭取下，交通部長李孟諺責成航港局緊急調派船舶協助東部疏運，由新台馬輪支援宜花藍色公路，新台馬輪明天起投入疏運，可載六百四十二名旅客，另外開放六台大客貨、三十台小客車、八台機車及候補十台小客貨預約登記，上午航班是蘇澳往花蓮、下午航班是花蓮往蘇澳，連續三天共六航次。

航港局指出，由於凱米颱風外圍環流影響，東部海域今日浪大，明天啟動海運支援輸運，蘇澳往花蓮首班船預計明上午八點開航，花蓮往蘇澳首班明天下午一點半開航，如有問題亦可撥打服務專線詢問，蘇澳端可撥打鄭南田0933-988211、蔣世堅0975-002510；花蓮端專線電話王惟03-8509069、林淑莞03-8509031。

新台馬輪限量開放客貨車上船，須預約登記。（航港局提供）

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