宜蘭農損逾千萬 鄭麗君：從寬認定

宜蘭縣長林姿妙（左二）、行政院副院長鄭麗君（右二）拿起已黃化爛根的三星蔥。（記者王峻祺攝）

2024/07/27 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕凱米颱風離台，驚人雨量造成宜蘭縣農作物受損，縣府初估目前損失金額超過一千萬元。行政院副院長鄭麗君昨相繼到壯圍西瓜田、三星蔥田及頭城番石榴園勘災。鄭麗君說，已指示農業部針對災損從寬認定，並啟動農業保險及低利貸款，擬半年免息。

西瓜、青蔥泡水 芭樂落果

鄭麗君昨到宜蘭視察農損，簡姓西瓜農看著泡水爛根的西瓜，泣訴心血付之一炬，一度難過到需要鄭麗君攙扶；三星蔥農則手持黃化蔥葉抱屈，強調一旦泡水再經太陽曝曬全數都會腐爛。

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鄭麗君說，會請農業部針對不同作物、不同產區及不同生長期的農作從寬認定，進行農損補助，農業保險部分，也會請產險公司盡快協助，並簡化理賠申請流程。

啟動農業保險、低利貸款

她指出，後續也將啟動農業天然災害低利貸款，針對受災戶研擬提供半年免息措施，三星蔥因損失慘重，不用再現勘申報，農業部將主動公告，啟動現金救助，颱風過後也會有許多作物容易受到病蟲害，已請農業部農業試驗改良場協助農民，避免病蟲害造成二次傷害。

宜縣截至昨天，西瓜災損部分，通報總損失四一萬六千元，主要為受損地區壯圍鄉六公頃、五結鄉○．八公頃。青蔥部分，通報損失三二九萬九千元，主要受損地區三星鄉廿公頃、宜蘭市、壯圍鄉一．五公頃、員山鄉三公頃。

番石榴部分，通報損失二九三萬一千元，損害情況為落果、折枝。受損地區以員山鄉十三公頃最多，頭城鎮也有五公頃。宜蘭縣府農業處表示，連同其他甘藍、葉菜類等災損，目前統計農損金額超過一千萬元，將持續查報中。

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