土石流搶通 蘇花路廊今開放蘇澳到和仁

新澳隧道北口爆發土石流，公路局搶修中，隧道南北端每天開放三個通行時段。 （公路局提供）

2024/07/26 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕受到凱米颱風影響，蘇花路廊沿線有多處坍方及土石流，經交通部公路局搶修後，蘇澳到和仁路段今天將開放通行；由於新澳隧道北口發生土石流仍在施工，隧道南北端每天開放三個通行時段，至於和仁到崇德路段搶修中，通行時間另行公告。

宜蘭縣政府昨晚宣布，依據中央氣象署預報資料，今天颱風「凱米」風力及雨量，宜蘭地區未達天然災害停止上班及上課標準。惟大南澳地區（南澳鄉及蘇澳鎮南強里、朝陽里）因颱風導致交通困難，影響通行、上班上課安全，因此今天大南澳地區停止上班及上課。

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新澳隧道北口 每天放行3時段

凱米帶來強風豪雨，蘇花路廊包括台九線（蘇花改）、台九丁線（舊蘇花公路）實施預警性封路；颱風過後，公路局東區養護工程分局檢視路況，將率先開放這二條道路的蘇澳到和仁路段；換言之，若開車從蘇澳南下，最南端只能開到和仁。

公路局東區養護工程分局表示，位於台九線一一七．五公里新澳隧道，隧道北口處有土石流，路基也出現缺口，配合施工交管，每天有三個放行時段，包括上午六點到八點、中午十二點到下午一點、下午五點到晚間七點，在隧道南北端採單線雙向輪流放行，其他時間禁止通行。

另外，和仁到崇德路段因受災嚴重，尚在封路搶修；蘇澳路廊目前開放路段最南到和仁，公路局提醒用路人注意管制訊息，路況查詢電話：03-9962683。

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