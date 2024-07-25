雙鐵15:00前全線停駛 國內航班取消

台灣高鐵。（資料照）

2024/07/25 05:30

〔記者吳亮儀、蔡昀容、花孟璟、游太郎／綜合報導〕強颱凱米侵台，高鐵、台鐵今天下午三點前全線暫停營運；台鐵北迴線、南迴停駛；國內航空原有二六四架次全數取消；國內海運與小三通全部停航。國道五號頭城到蘇澳雙向路段，昨天因颱風風速太大，預警性道路封閉。

國五頭城到蘇澳路段封閉

台灣高鐵公司昨晚宣布，今下午三點前全線暫停營運，三點後，南下和北上每小時發出三班每站停靠的全車自由座列車。

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台鐵公司今天下午三點前，西部幹線、東部幹線和南迴線對號列車以及區間（快）車「全線停駛」；北迴線崇德─和仁間部分路段受土石流影響，視路線搶通情形再發布通車狀況。

蘇花路廊台九線、台九丁線蘇澳至崇德路段昨天起全段預警封閉，中橫公路大禹嶺至太魯閣段上午十一時起全線封閉。

交通部民航局統計至昨天傍晚，國內線和國際線航班取消、延誤已超過四百架次。國際線包括桃園、松山、台中、高雄機場原規劃飛航七四七架次，取消一八五架次，延誤十一架次。民航局提醒，航空公司會依颱風動態隨時調整。

公路局昨預警性封閉全台二十六處公路，台九丁線65K+500處有土石溢流，淹沒公路和台鐵軌道，另台九線154K+956處有土石溢流、覆蓋四線車道。

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