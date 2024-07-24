台大團隊 破解顫抖症病因與治療

台大藥理學研究所副教授潘明楷與研究團隊，共同找出原發性顫抖症的核心機制，並透過刺激破壞小腦神經元的共振頻率，達到對實驗小鼠的治療效果，給未來患者治療帶來契機。（記者吳柏軒攝）

2024/07/24 05:30

結合數學、光電科技、生物學研究 獲致成果 登上國際期刊

〔記者吳柏軒／台北報導〕高齡族群約有廿％盛行「原發性顫抖症」，常不自覺抖動，嚴重的手部抖動甚至影響飲食。國科會長期補助的台大潘明楷團隊，透過數學、光電科技結合生物學，成功算出小腦的神經共振是顫抖根源，實驗發現可經外部經顱電刺激術，改善小鼠顫抖症狀，未來有機會治療病患，今年五月登上國際期刊《科學轉譯醫學》。

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台大藥理學研究所副教授潘明楷解釋，原發性顫抖症佔罹病率成人四％、老年人更高達廿％，但成因不明，基因定序研究在各國不一致，只有明顯的環境因子包含咖啡、醬油、烤肉、吸菸等，廿五年來僅被核准二種治療藥物，但對逾五成患者無效，手術治療則有神波刀，或用深腦刺激術一八○Hz的高頻率電波，進行腦部電刺激或破壞，但幾年後效果會減退。

為找出病因，潘明楷說，團隊用數學深究「顫抖的本質」，找出人體固定頻率的不自主運動，結合光電科學，發現顫抖症患者都有四到十二秒間的抖動頻率，另證實顫抖症非大腦跟小腦間的共振，而是小腦自主的不正常神經元共振所致，之後更透過小鼠實驗，加上光遺傳學刺激模式，成功修改罹病小鼠的顫抖頻率。

潘明楷舉例，小腦宛如電腦的GUP，人類動作下意識由小腦控制，且小腦有學習機制，透過小鼠實驗，當算出個體的顫抖頻率後，藉由加強同頻率刺激，其顫抖會變得更穩定，但若反向刺激，則可破壞顫抖動作，藉此達到調控病患顫抖甚至改善症狀。

潘明楷︰小腦萎縮症 未來也可透過光電科技治療

相關研究帶來未來治療顫抖症契機，潘明楷說，若搭配現行人類幾十年的深腦刺激術，調整刺激頻率，有機會治療患者，但尚待臨床試驗，目前也有美國機構擬投入相關植入電極片的治療機制。未來除了顫抖症，小腦萎縮症也研究透過光電科技補充訊號，讓罕病治療露出曙光。

國科會生命科學研究發展處長楊台鴻表示，常看到很多老者有顫抖症，看醫生卻得不到改善，國科會一○八年起透過腦科技計畫支持相關研究，加上台灣光電科技，成功推動跨域結合達到生醫新突破。該研究有台大醫學部主治醫師、分子影像中心、雲林分院小腦研中心及中研院生醫所共同投入。

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