花蓮卓溪國小射箭隊 美國參賽奪3金

卓溪國小射箭隊參加美國射箭邀請賽，勇奪三金四銀一銅牌的好成績。（田楊橋提供）

2024/07/24 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣卓溪國小射箭隊由前校長田楊橋校長及代理校長楊智勝校長帶領遠征美國，參加「二○二四年第一百四十屆美國國際射箭邀請賽」，大放異彩，勇奪三金四銀一銅，傲視群雄，花蓮縣長徐榛蔚第一時間也在個人臉書上發文分享「這是花蓮的驕傲」。

JOAD美國射箭邀請賽，十七日至廿一日在美國新墨西哥州舉辦，是全美射箭比賽的重要賽事之一，卓溪國小射箭隊以原住民為主，繼去年獲推薦參加「二○二三年第一百卅九屆美國國際射箭邀請賽」，今年再度獲中華民國射箭協會推薦參加，連續兩年參賽並與世界各國選手切磋，實力獲得肯定。

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前校長田楊橋 擔任總教練

田楊橋校長今年二月一日退休，但他退而不休，持續擔任卓溪國小射箭隊總教練，致力體育推展，並接任卓溪鄉體育會理事長。他說，雖然退休但沒有忘記答應要帶選手去美國比賽的承諾，為了讓小選手都能到國外，一如往常自己獨自去募款，非常感謝所有捐款支持卓溪鄉運動選手的大家。

田楊橋表示，這次安排到美國的比賽，從本月十七日起連續五天賽程，在教練高浩文、高榮俊翰指導下，小小選手們克服舟車勞頓的疲憊，及生理時鐘造成的時差問題，一抵達會場就積極把握時間熟悉場地，加強練習。

小將拚出佳績 花蓮的驕傲

他說，在高手如雲的箭場上，選手克服心理壓力，突破自我，賽場上穩定發揮實力，共獲得三金四銀一銅的佳績，成績優異，三面金牌得主包括林淳翊（女子U15反曲弓）、 高心榆（女子U13複合弓）、高詠嫻（女子U13反曲弓團體賽）！

高詠嫻除奪金，也在女子U13反曲弓拿到銀牌，余拿米獨得二銀（女子U15複合弓、女子U15複合弓團體賽）、魏楚堯（女子U13複合弓），高詠嫻則於女子U13反曲弓對抗賽再拿銅牌。

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