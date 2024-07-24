私幼狼師案北市府拒索資 議員質疑蓋牌

私立培諾米達信義幼兒園性侵案，台北市長蔣萬安昨重申會全面檢視、改進，議員批評蔣空口說白話。（記者田裕華攝）

2024/07/24 05:30

〔記者楊心慧、何玉華、江采蓁／台北報導〕台北市長蔣萬安本月十七日指派副市長林奕華督導教育局、社會局等跨局處提出私立培諾米達信義幼兒園性侵案檢討報告，市議員許淑華昨質疑，已滿一週調查報告尚未出爐，就連索取過去的會議紀錄也蓋牌拒給，市議員林延鳳更發現，市府竟讓此案的性侵首例出現五十天空窗期才完成完整通報。蔣萬安昨受訪仍不斷跳針以罐頭式回應重申，會全面檢視整個過程，有需要檢討的地方將提出改進方案。

林奕華督導已一週 未見調查報告

蔣萬安昨視察萬安演習後受訪，被追問幼兒園案後續的檢討會不會有究責懲處？蔣避談，只強調先檢視整個環節、過程，不希望接下來有類似的事情再次發生，也不希望有任何幼兒性平事件漏接情形。

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蔣萬安表示，不管發生在過去還是現在，不論是在法律層面或在政策機制上，都會全面檢視整個過程，從程序、機制、制度面、法律層面，提出具體建議，讓整個過程更加完備；目前林奕華正在督導社會局、教育局檢視，提出精進改革方案。

性侵案首例完成通報 空窗50天

林延鳳調查發現，家防中心聲稱第一時間到場協助首例個案，結果竟拖延廿九天才填具「知會單」知會教育局，未料教育局又花廿一天才回覆「已接收」，中間長達五十天空窗期，甚至她質疑家防中心為何對狼師無相關處置說明，還被推託狼師是否應停職是教育局的工作，兩單位冷眼旁觀、互踢皮球，令孩子被漏接，造成受害人數越來越多。

蔣重申精進 簡舒培批本就該做

市議員簡舒培批評，蔣萬安只要發生事情都會一貫的回答會檢討、檢視、提出精進方案等，但所提的「精進方案」都是法律既有規定或本來就該做的事，如去年此案爆發後，市府於十一月訂定四大精進作為，其中一項「強化通報機制」，在幼兒事件通報表內，增加是否有親屬關係的欄位，應於園方通報時併同填寫，但這不是本來就該做的嗎？蔣萬安根本只是在玩文字遊戲，空口說白話。

許淑華批評，前市長柯文哲任內二○二二年召開擴大業務會議，會議紀錄載明「評估本案成立妨害性自主案件」，當時北市府只是簡單看個監視器，沒發現實質證據就草草結案，沒有對園內進行訪談、沒有更深入調查，讓狼師繼續逍遙法外，如今家防中心稱此案屬於密件、無法提供，質疑蔣市府根本就是幫忙掩蓋事實真相。

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