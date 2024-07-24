高雄首例 境外移入屈公病個案

2024/07/24 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市衛生局昨發布高雄首例屈公病境外移入確診個案，是一名廿多歲的外籍人士，七月十九日發病確診並通報。

高市首例屈公病境外移入確診個案，經疫調七月十七日出現發燒、肌肉關節酸痛等症狀，十九日實驗室檢驗結果屈公病陽性，隨即安排住院觀察，高雄市防疫團隊已於確診案通報第一時間，針對居住地五十公尺範圍，執行地毯式強制孳生源檢查及噴藥滅蚊等緊急防治工作。

請繼續往下閱讀...

衛生局指出，屈公病與登革熱相同，都是藉由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，潛伏期二至十二天，發病前二天至發病後五天可傳染期，症狀包括突然發燒、關節疼痛或關節炎（特別是手腳的小關節、手腕和腳踝）、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛，約半數患者會出現皮疹；大多數患者約在七至十天內可康復。

登革熱增2例 診所未快篩通報遭罰

高市衛生局統計上週再增加二例新增登革熱確診病例，其中一例曾「主動」告知醫師有新加坡及馬爾地夫旅遊史，但診所醫師未於病歷登載「TOCC」評估問診結果，也亦在未進行登革熱NS1快篩通報，病患因症狀未緩解再次就醫，經檢驗NS1快篩陽性，同日實驗室PCR檢驗結果陽性（登革熱第二型），社區暴露風險已經四天，衛生局開罰該診所一萬元罰款。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法