為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

基隆免費腹部超音波檢查 逾7成脂肪肝

2024/07/22 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕衛生福利部基隆醫院響應世界肝炎日，昨天與財團法人肝病防治學術基金會攜手舉辦「全民免費腹部超音波檢查活動」，報名參與檢測的一百人中，有七十多人檢查出有脂肪肝，已轉介輔導就醫。

還查到肝、腎腫瘤 輔導就醫

根據衛生福利部公布二○二三年國人十大死因統計結果，肝癌已連續四十四年排名前二名。衛生福利部基隆醫院院長林三齊表示，許多民眾可能因為工作或家務繁忙，忽略定期進行檢查、掌握自己身體健康狀態的重要性。

林三齊說，昨天的免費腹部超音波篩檢出七成多的民眾有脂肪肝，更發現肝腫瘤兩人次，腎腫瘤兩人次及脾臟腫大一人次，均已轉介輔導就醫。林三齊呼籲，年滿四十歲以上的民眾，不管有沒有B、C肝炎，每年都應做一次腹部超音波檢查；若為B、C肝帶原者，應至少每半年做一次腹部超音波檢查。

肝病防治學術基金會總執行長楊培銘教授分享說，肝臟是個沈默器官，即使民眾只是覺得疲倦、無力而已，肝臟卻可能已發生嚴重問題。肝癌發展通常是漸進式的，從慢性發炎、纖維化、肝硬化，到最後才會出現腫瘤。所有疾病都脫不了「早期發現、早期治療」，若能在疾病惡化到無法治療前，先介入或預防，都能有不錯的預後。

林三齊提醒民眾，平日應儘量保持作息正常、不熬夜，擁有充足的睡眠；多加攝取天然食材、新鮮蔬果，避免暴飲暴食及菸酒；維持適度的運動習慣，守護肝的健康。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播