基隆免費腹部超音波檢查 逾7成脂肪肝

2024/07/22 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕衛生福利部基隆醫院響應世界肝炎日，昨天與財團法人肝病防治學術基金會攜手舉辦「全民免費腹部超音波檢查活動」，報名參與檢測的一百人中，有七十多人檢查出有脂肪肝，已轉介輔導就醫。

還查到肝、腎腫瘤 輔導就醫

根據衛生福利部公布二○二三年國人十大死因統計結果，肝癌已連續四十四年排名前二名。衛生福利部基隆醫院院長林三齊表示，許多民眾可能因為工作或家務繁忙，忽略定期進行檢查、掌握自己身體健康狀態的重要性。

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林三齊說，昨天的免費腹部超音波篩檢出七成多的民眾有脂肪肝，更發現肝腫瘤兩人次，腎腫瘤兩人次及脾臟腫大一人次，均已轉介輔導就醫。林三齊呼籲，年滿四十歲以上的民眾，不管有沒有B、C肝炎，每年都應做一次腹部超音波檢查；若為B、C肝帶原者，應至少每半年做一次腹部超音波檢查。

肝病防治學術基金會總執行長楊培銘教授分享說，肝臟是個沈默器官，即使民眾只是覺得疲倦、無力而已，肝臟卻可能已發生嚴重問題。肝癌發展通常是漸進式的，從慢性發炎、纖維化、肝硬化，到最後才會出現腫瘤。所有疾病都脫不了「早期發現、早期治療」，若能在疾病惡化到無法治療前，先介入或預防，都能有不錯的預後。

林三齊提醒民眾，平日應儘量保持作息正常、不熬夜，擁有充足的睡眠；多加攝取天然食材、新鮮蔬果，避免暴飲暴食及菸酒；維持適度的運動習慣，守護肝的健康。

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