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首頁　>　生活

《看問題》沒有溫度的市長 道歉只是形式

2024/07/22 05:30

記者陳曉宜／特稿

蔣市長日前為幼兒園狼師性侵案鞠躬道歉，他說，「台北市的任何孩童受到傷害，都是我的責任」，諷刺的是，蔣上任至今一年半，兒童受害事件不斷，且每一重大事件被外界揭露時，都已造成無法彌補的遺憾。

去年四月爆發內湖私托多起虐童案，社會局長道歉，同年七月，培諾米達信義幼兒園狼師性侵案再度爆發，同年十二月剴剴被虐身亡，蔣市長今年三月為剴剴案道歉、今年七月為幼兒園狼師案道歉。同樣劇碼一再上演，媒體曝光、回溯揭露案件、市府聲稱依法依規定處理、引發各界撻伐、首長被迫出面道歉平息民怨，這套劇本，一演再演，過程中我們看到的是一位沒有溫度的市長。

所以當知道長達一年時間幼兒園孩子持續受到傷害，六百多部影片令人驚駭，蔣市長第一時間的回應主軸是，已協請立委修法。剴剴受虐死亡三個月後被揭露時，蔣市長第一時間回應的主軸是，跨中央地方與跨縣市的協調要加強。

蔣萬安上任一年半來，面對問題與解決問題的第一反應總是 「中央修法」、「行文中央解釋」，兒虐事件如此、大巨蛋辦演唱會如此、連瓦斯公司施工斷氣通報也是如此，我們還需要市長嗎？

道歉只是一種形式，蔣市長認真「扮演」市長角色，卻沒有真心要成為市民的大家長，精準的台詞、帥氣的笑容，是明星的職業演出，台北市民真正需要的是一位有溫度的市長。

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