《雲林》聽障父子木工鍍金 李介洲獲「慈愛獎」

李介洲（右）與同是聽障的小兒子李政軒（中）都曾獲得國際展能節木工家具比賽冠軍。（記者黃淑莉攝）

2024/07/21 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣復健青年協進會昨天表揚十名「慈愛獎」得主，每個人都有令人感動的故事，與妻子都是聽障者的李介洲是木工高手，曾奪國際展能節金牌，兒子在他的啟蒙、指導下也奪第一。

雲林縣復健青年協進會理事長林淑英說，慈愛獎是展現身心障礙家庭照顧者，對生命抱持永不放棄的精神，雖然是來自平凡小人物，卻能譜出最不平凡且動人的生命樂章，透過表揚給予他們肯定及感謝，也希望這股慈愛光芒讓大家看見，帶給社會更多溫暖力量。

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協進會總幹事林金順指出，該會發現在照顧過程中，不管遭遇任何挫折與考驗，許多照顧者始終堅忍不拔、默默承擔，不向殘缺低頭，不放棄家人，這股穩定家庭的力量是一股慈愛光芒，溫暖的力量，這就是協進會表揚慈愛獎的精神，表揚活動今年邁入第十一年。

六十五歲李介洲與妻子都是聽障者，李介洲因家中經營木材工廠，從小跟著師傅學木工，後來又專研木雕、木工家具等，曾代表台灣參加國際展能節競賽，奪得木雕組銅牌及家具木工組金牌，小兒子李政軒也是聽障者，一度排斥木工，即使發現兒子的天份，李介洲並不強迫，常鼓勵兒子勇於嘗試及突破。

大學教授發現李政軒天份並鼓勵他學習，結果也在展能節競賽中奪下木工家具組金牌，木雕銀牌。李政軒說，從父親身上學到勇於跨越障礙的無限可能，不因聽障自卑，是最好的身教。

另雲林縣消防局昨頒發一一八名服務十至四十年義消人員年資標獎牌，其中黃永松、蔡清煌擔任義消四十年。

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