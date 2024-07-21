新埔水梨、公館紅棗 推食農體驗踏青

2024/07/21 05:30

〔記者廖雪茹、張勳騰／綜合報導〕新埔水梨節開跑！新竹縣新埔鎮農會昨起兩天，在農業推廣教育中心舉辦水梨節活動，除了農特產促銷和多樣化的食農教育教學體驗，也推出農村小旅行；苗栗縣公館鄉農會昨起兩天舉辦「紅棗節～盛夏棗市集 公館涼一夏」活動，安排紅棗食農小旅行，體驗紅棗絹印布包DIY，到果園享受採果樂。

農業部農村發展及水土保持署長李鎮洋、新竹縣副縣長陳見賢與新埔鎮長陳英樓等人，出席水梨節開幕式，並一同體驗洗愛玉。陳見賢表示，新埔水梨產季六到八月，面積約九十公頃，產區位於照門、南平及北平等區域，主要有豐水梨、蜜雪梨及新興梨三種，甜脆多汁，自食送禮兩相宜。

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活動現場購買水梨十斤可兌換限量小禮。農村小旅行則分為照門及大墩山兩條休閒農業區路線。

苗栗縣公館鄉是全國唯一的紅棗專業區，公館紅棗節昨在福基村「紅棗細路」廣場登場，現場有優質農特產品市集，並進行紅棗鮮果評鑑優勝頒獎，兩天也安排四場次的紅棗食農小旅行。

公館鄉紅棗栽種面積約八十公頃，主要產區在石墻、福基、中義及玉泉村，銅鑼鄉中平村也有約十五公頃，總產量逾六百公噸，今年的紅棗受天候影響產量剩六成，但品質不錯，逾十二家紅棗觀光果園開放民眾採鮮果，自採價每台斤一五○至二百元間，產期到七月底。

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