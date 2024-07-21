《花蓮》紅葉部落合作社 「福利蛋」營收強強滾

花蓮萬榮鄉紅葉部落四年前成立雞蛋合作社，今年業績穩定成長，簽署合作意向書的企業穿防護衣，前往部落共有雞舍參觀。（紅葉雞蛋合作社提供）

2024/07/21 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮偏鄉部落人口流失、村內都是高齡長者，萬榮鄉紅葉部落四年前成立雞蛋合作社，啟動「紅葉福利雞」計畫，去年十一月獲行政院原民會以前瞻基礎建設經費蓋部落共有雞舍，引進法國種雞，讓長輩的養雞事業漸漸上軌道，還吸引企業簽署合作意向書（MOU）。

20長者養雞 半年破百萬

合作社發起人林榮輝說，部落飼養的雞蛋是在部落農地上放牧，參加合作社的長輩每人各領養三十五隻雞，以符合動物福利的規範飼養，包括設置產蛋箱、棲架、充足的墊料及戶外放牧空間，讓長輩養雞順便運動，心靈同時獲得療癒，還有經濟收入，在行政院原民會經費協助下今年業績穩定成長，上半年福利雞蛋收入破百萬元，平均一天每位長輩約可收入三百元，讓阿公阿嬤都笑呵呵，「最重要是長輩有了信心，可以自力更生，不用靠外地工作的子女也能生活。」在部落由祖父母隔代教養的孩童，也獲得更好的照顧。

請繼續往下閱讀...

為吸引企業購買，部落合作社在政大社會責任USR辦公室輔導下，落實包括動物福利、老人福利、兒童福利和員工福利，今年起特別起名「四重福利蛋」，獲三家企業參與認購，昨簽署MOU。

3企業認購 簽合作意向書

行政院原民會經發處長宋麗茹說，紅葉雞蛋合作社執行部落產業二．○計畫，社員從十二位成長至二十位，營收也穩定成長，值得更多部落來學習。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法