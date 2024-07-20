（新北）殯葬處員工集體涉賄 遭監院糾正

新北市殯葬管理處21名員工疑涉違反貪污治罪條例等罪遭起訴，監察委員提案糾正殯葬處。（資料照，民政局提供）

2024/07/20 05:30

監委指主管監督、政風查察機制失靈 市府︰內部檢討改善

〔記者施曉光、董冠怡／綜合報導〕監察委員蔡崇義、王麗珍、張菊芳昨天發布新聞稿指出，新北市政府殯葬管理處二十一名員工疑涉違反貪污治罪條例等罪遭起訴，殯葬處卻在檢調機關偵辦後才發覺，顯有主管監督及政風查察機制失靈等情形，監察院日前通過調查報告，提案糾正新北市殯葬處。市府表示，殯儀館員工收賄事件為二○二二年殯葬處主動移送的政風案件，已進行內部檢討改善。

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21人涉貪 收受業者3千多萬元

監委指出，新北市殯葬處二十一名員工從二○二○年二月一日起，以細心挑出骨灰中的雜質、加快火化速度、挑選特定時辰火化、使火化後頭骨更具完整性、協助密封骨灰罐及其他妥適處理遺體等名義，收受殯葬業者交付共三○五三萬餘元賄款，屬集體且有規模的計畫性犯行。

監委認為，民眾面對親人死亡後事的悲傷，卻受到公家殯葬工作人員索取去穢、壓煞的紅包，猶如二度傷害，嚴重損及人民權利並斲喪政府公權力。新北市殯葬處明知殯葬陋習存在，可以及早建置公開透明的火化排程系統，減少人為操作空間，以杜絕不肖人員藉機上下其手的措施，但都未落實監督執行。

監委指出，新北市殯葬處自二○一六年至二○二○年陸續接獲殯儀館等人員被檢舉索賄情資共十一案，卻以檢舉內容缺乏具體事實、難以查證等，沒有積極查察作為，也未能循政風、廉政體系，反映到廉政、檢察機關，進行更深入查察。

檢調機關偵辦後 殯葬處才發覺

監委表示，新北市殯葬處員工涉及收賄行為，幾乎都在殯儀館、火化場內發生，毫不避嫌要求並收受業者賄賂，公然將公家機關辦公處所當犯罪場所，而殯葬處是在檢調機關偵辦後才發覺，顯見主管監督機制失靈。

民政局說明，殯儀館員工收賄事件為二○二二年殯葬處主動移送的政風案件，已進行內部檢討改善，對於相關主管督導不周祭出行政懲處，且重新編組現有人員，加強政風現場督導作業及加裝監視器，每週也對員工施行法令宣導，並不定期至現場辦理端正政風查察作業，就監察院糾正的事項，將持續精進預防作為，防患未然。

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