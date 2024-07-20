台灣穿山甲迎2寶 布拉格動物園辦命名

台灣穿山甲旅居捷克布拉格動物園，今年7月1日喜獲二寶，園方正舉辦命名投票活動。（翻攝自布拉格動物園臉書）

2024/07/20 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕從台北動物園旅居捷克布拉格動物園的穿山甲「潤喉糖」，繼去年二月誕下首隻在歐洲出生的穿山甲寶寶後，今年七月一日又生下寶寶，布拉格動物園正舉辦命名投票，從超過二五○○個名單中挑選前五名進行決選，其中「Kju-ka」還是台語「毬果」的發音。

台北動物園二○二二年將雄性穿山甲「果寶」及雌性的「潤喉糖」送至布拉格動物園，去年二月誕下雌性的「小松果（Šiška）」，時隔一年多誕下第二隻寶寶。

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台北動物園表示，布拉格動物園正為穿山甲寶寶辦理命名投票活動，台灣民眾也可透過網路投票共襄盛舉，布拉格動物園從超過二五○○個提名中挑選前五名，分別是「Jane」、「Connie」、「Kju-ka」、「Pholi」、「Pangolina」。

園方也分享命名典故，其中兩個與長期致力黑猩猩保育及研究的英國生物學家珍古德（Jane Goodall）有關，「Jane 」即取自珍古德之名；「Pangolina」則是珍古德所撰寫的兒童繪本主角，內容講述地球上走私最為嚴重的穿山甲故事。

此外，「Connie」來自英語的「cone」，代表毬果、松果的意思；「Kju-ka」則是將「毬果」以閩南語發音；「Pholi」則是來自穿山甲學名中的拉丁文「Pholidota」，代表鱗甲目。

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