中正橋往台北改道 機車可走主線、專用道

中正橋新北往台北方向機車專用道二十日早上八點啟用，機車騎士可選擇行駛主線車道或專用道。（記者林承鴻攝）

2024/07/20 05:30

原限走專用道 挨批增車禍風險 新工處︰雙向僅內側車道禁行機車

〔記者林承鴻／台北報導〕連接台北市中正區與新北市永和區的中正橋正進行改建工程，廿日起往台北方向新增機車專用道，台北市新建工程處先前公布的機車改道行駛動線圖，將內側二車道都劃上禁行機車，強制機車改走專用道，民眾怒批增加二次車流交織，提高車禍風險。新工處昨天表示只有內側車道禁行機車，廿日起機車族可自由選擇行駛主線車道或專用道。

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台北市新工處本月九日表示，藉由機車行駛機車道，增加主線汽車的行駛空間，可紓解水源快速道路匝道封閉期間，改行駛汀州路或和平西路做為替代道路的車流。另建議機車自新北端上橋後靠右側行駛，自主橋中段切換右側機車專用道往重慶南路方向行駛，可避免與汽車交織，維護機車行駛人安全。

機車族︰主線可一路直行到北市

不少民眾看到動線圖後怒批，現行新北往台北方向，機車行駛主線車道明明就可以一路直行到台北市，但依照新工處動線圖，機車卻得先切到外側車道進機車專用道，先與從光復街上橋的車流交織，到台北市後又要跟主線車道匯流，並跟右轉廈門街一一四巷的汽車交織，至少增加二次車流交織，提高車禍風險。

往台北方向今起增機車專用道

新工處工務科一果工務所主任陳國偉昨澄清，目前中正橋雙向主線車道僅內側車道禁行機車，機車主橋行駛動線維持不變，廿日早上八點起往台北方向新增機車專用道，機車騎士下橋欲右轉廈門街一一四巷建議走專用道，才不會與直行車流交織，比較安全。

陳國偉說明，機車專用道預計八點開放通行，並拿掉臨時紐澤西護欄，廈門街一一四巷口路段也會銑鋪，讓路面更為平整。新工處提醒，改道初期因用路習慣改變，請用路人行經該路段減速慢行，注意路況小心行駛。

至於中正橋永久路型需待雙北交通局最後定案，也不排除中正橋改建工程完成後，經通車一段時間，再依照用路人反映調整行駛動線，新工處會配合調整劃設標線及設置標誌。

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