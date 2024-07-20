蜜柑與ㄇㄚˊ幾兔合體 高捷彩繪列車首航

「蜜柑與ㄇㄚˊ幾兔」彩繪列車昨啟航。（高捷提供）

2024/07/20 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運蜜柑站長昨天與「ㄇㄚˊ幾兔」合體，在星期五「上午」狂跳十六蹲，透過可愛肢體語言宣告今夏最萌彩繪列車啟航，也為本週末開幕的第十屆夏戀高捷動漫季暖場。

高捷延續R16左營站蜜柑站長專賣店開幕人氣，昨宣布與LINE貼圖超人氣角色「ㄇㄚˊ幾兔」首度聯名的彩繪列車正式啟航，蜜柑更與「ㄇㄚˊ幾兔」首度合體，在星期五「上午」大跳十六蹲，嗨翻全場粉絲。

請繼續往下閱讀...

美麗島、凹子底站 設置打卡熱點

除首次亮相的彩繪列車，高捷還在R10美麗島站和R13凹子底站設置超萌打卡熱點，讓粉絲拍照留念；活動期間規劃四款超可愛紀念戳章於主題車站免費提供，讓粉絲盡情蒐集，超萌聯名周邊商品於七月十九日起在美麗島站商品館首賣，七月廿日起可於蜜柑專賣店購買。

高捷特別介紹「ㄇㄚˊ幾兔」的創作者YUKIJI，是土生土長高雄人，她告訴向高捷，很開心與蜜柑站長合作的全新聯名系列圖案與商品終於公開。

夏戀高捷動漫季 本週末展開

高捷進一步說明由高捷、WS動漫遊戲展、墨凡商場聯合主辦，聯邦銀行、KIRABASE大力贊助的第十屆夏戀高捷動漫季系列活動，將於本週末隆重展開，七月廿、廿一日將舉辦「繽紛大會串」與「動漫舞蹈大賽」，兩日預計吸引南台灣超過兩百位Coser、及一百五十個動漫市集攤位進駐。

八月十、十一日則分別有遊戲狂歡盛宴與Cosplay角色扮演全國賽，詳情可至官網（https：//reurl.cc/KeZ3xp ）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法