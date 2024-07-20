《台中》長者怨找嘸座椅 中捷允各站增設

中捷綠線每一車站月台手扶梯後方設置一個長座椅，有長輩反映辨識度不高，建議改設明顯處。（記者蘇金鳳攝）

2024/07/20 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷綠線通車後，不但成為上班族、學生族通勤工具，也吸引很多長輩搭乘，雖然綠線各站月台都設有候車座椅，但有長輩反映，座椅位置辨識度不高，需要問工作人員才知道設在何處，建議改設明顯處、不會妨礙動線，同時也應增設座椅。

設手扶梯後方 長輩盼改設明顯處

中捷公司表示，中捷綠線每一月台都設有一大張座椅，設在手扶梯後方，為提供長者及行動不便者更優質服務，將重新盤點十八個車站候車座椅位置，在不影響乘客主要進出動線前提下，研擬於易辨識位置及動線安全處增設候車座椅，預計今年底設置完成。

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中捷綠線月台相當寬，乘客一下月台即蜂擁出站，中捷公司為避免影響乘客動線，月台上無任何障礙，讓乘客能迅速、方便離站。不過，中捷平日尖峰班距六分鐘、離峰九分鐘，假日尖峰班距八分鐘、離峰十分鐘；讓部份長輩站十分鐘可能有點吃力，中捷各站月台雖設有座椅，但設置點並不明顯。

中捷：不妨礙進出下 年底前增設

議員沈佑蓮表示，當初考量設置點不能影響乘客動線，因此不容易找到座椅位置，有長輩向她反映，還要問車站工作人員才能找到，非常不方便，建議應多設座椅，且設在明顯但不會影響乘客出入月台動線的位置，不要讓長輩或有需要者站著等車。

中捷公司表示，由於大眾運輸系統訴求快速及便捷，班距較短，綠線建置時並未完整考量在每站設候車座椅，經檢討在不影響乘客動線前提下，已於二○二一年七月完成全線增設座位，確保每一車站月台都有座椅，未來會再增加座椅數。

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