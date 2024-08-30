不想垃圾車被退運 彰化溪州全鄉免費發放9000廚餘桶

彰化縣溪州鄉公所訂製一款，可裝生廚餘，也可裝熟廚餘的二合一的廚餘桶。（記者陳冠備攝）

2024/08/30 00:22

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣從7月1日施行垃圾分類新制，其中生廚餘、熟廚餘常發生民眾未分類而丟到垃圾袋，導致垃圾車被焚化爐退運，其中溪州鄉清潔隊就被退運好幾次。對此溪州鄉公所編列150萬元預算，採購9000個廚餘桶，分送至鄉內每戶家庭。鄉長江淑芬說，垃圾減量是全民的責任，希望發送廚餘桶後，能更落實垃圾分類。

彰化縣日前發生溪湖清潔隊員提醒民眾「蔥仔是生廚餘」，結果遭對方罵三字經，進而引發衝突。溪州鄉則是發生民眾分類不確實，被退運好幾台車，經清潔隊員查驗，發現民眾常將塑膠製品及生、熟廚餘混入一般垃圾最為嚴重。為了讓民眾能有效分類，溪州鄉公所訂製一款，可裝生廚餘，也可裝熟廚餘的二合一的廚餘桶。

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江淑芬表示，不少民眾習慣將吃剩後的廚餘，把包成一塑膠袋，交給清潔隊員，但隊員回到清潔隊後得再打開塑膠袋處理，相當不便，或者，也會有民眾將青蔥、果皮等生廚餘丟到垃圾袋，違反分類回收規定，垃圾車因此被退運好幾次，為此公所想出兩全其美方法，訂製上桶可裝熟廚餘，下桶可裝生廚餘的二合一的廚餘桶給鄉民，讓廚餘分類輕鬆又方便，不再傻傻搞不清楚。

江淑芬說，溪州鄉的每日人均垃圾量，從6月份的0.53公斤/人，到7月份的0.4公斤/人，已有顯著進步，這是全鄉民眾共同努力的成果，可見垃圾分類的重要性，近日等廚餘桶驗收完畢，就會馬上分送到各村，希望民眾收到廚餘桶後，能有效落實垃圾分類，降低垃圾量，減少地球的負擔。

為了讓民眾可以有效分類生廚餘、熟廚餘，溪州鄉公所訂製9000個廚餘桶，免費發給民眾。（記者陳冠備攝）

溪州鄉公所編列150萬元預算，採購9000個廚餘桶，分送至鄉內每戶家庭。（記者陳冠備攝）

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