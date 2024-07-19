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幼兒園性侵案 家長怨寫信無回應 蔣萬安：局處有回

2024/07/19 05:30

〔記者何玉華、甘孟霖、林志怡、陳政宇／台北報導〕台北市幼兒園狼師案延燒，市府處理態度被質疑怠慢之際，主政的教育局副局長陳素慧近日接受媒體訪問，談及當年監視器畫面沒有看到不妥畫面，反問「如果是誣告呢？」讓外界譁然，陳素慧昨傍晚公開鞠躬致歉，強調絕無指涉小朋友說謊；另一方面，受害者家長反映至今未看到完整監視器畫面，寫信給市長蔣萬安也未回應，蔣萬安表示，搜尋市府相關系統，初步了解與此案相關信件都有回覆。

教育局副局長 為誣告說法致歉

民進黨立委林月琴、吳沛憶與勵馨基金會昨召開記者會，轉述部分受害者家長聲明，質疑園方及市府一年來互踢皮球，導致家長求助無門。林月琴指出，案發時，有家長希望幫忙指認與釐清幼兒園監視器，教育局以人力不足無法陪同查閱及「兒童及少年福利與權益保障法」推諉。

勵馨基金會執行長王玥好強忍哽咽宣讀家長聲明，至今仍無法看到完整監視器畫面，並沒有如蔣萬安所說「讓家長能調閱監視器，過程中有請台北市副市長林奕華、社會局全程陪伴，連結專業人士協助取證」，也未收到行政調查報告。有家長寫信給蔣萬安，至今無回應，質疑「是太忙？系統問題？還是假裝沒看到？」

家長指出，如今無論是修法、加重刑罰，都跟受害者無關，家長們想知道的是真相；孩子留下了無法抹滅的傷痕，「身為父母的我們也永遠帶著歉意、自責及愧疚的心情面對孩子」。

蔣萬安昨出席「雜學校十週年—二○二四國際教育創新博覽會」，會前被媒體追問家長未收到回信一事時表示，經同仁初步搜尋市長信箱、一九九九台北市民當家熱線系統，局處對此案相關信件都有回覆。

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