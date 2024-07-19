《私幼性侵案延燒》2托嬰中心被噴漆 議員批「官逼民反」

台北市信義區托嬰中心被噴上「性侵幼兒毛畯珅」字眼。（警方提供）

2024/07/19 05:30

男子到案說明依毀損罪嫌偵辦 市府挨批不作為造成民怨

〔記者何玉華、邱俊福、楊心慧／台北報導〕台北市私立培諾米達幼兒園園長洪佩筠之子毛畯珅涉性侵、猥褻超過廿名女童，拍攝數百部影片，連日引發社會譁然，原址新成立的私立睿芯托嬰中心及園長曾任負責人的私立強生托嬰中心，昨天凌晨鐵門被噴上不雅字眼，噴漆的男子傍晚到案說明，表示不後悔，還說政府若不改善，恐會有更多人跟他一樣，訊後被依毀損罪嫌偵辦。

請繼續往下閱讀...

在幼兒園舊址 睿芯托嬰指無關係

市議員許淑華痛批，市府不作為造成民怨「官逼民反」；市議員簡舒培也怒斥，有權力的人都在推責任，民眾一口氣出不來，「道歉不能了事」，但受害者家屬至今連個道歉都等不到。

強生托嬰強調 是獨立事業體

睿芯托嬰中心位於培諾米達幼兒園舊址，昨天凌晨被噴漆後，擔心不理性民眾造成家長擔憂，對外說明與培諾米達幼兒園無任何關係，是二○二三年得知該址頂讓，十一月直接與房東簽約，今年六月取得設立許可，教保員都是重新對外招聘，經社會局稽查無任何不法或違規情事；中心王姓老師表示，昨天家長送托跟幼兒的狀況都很正常。

另一家被噴漆的強生優質托嬰中心，前身是洪佩筠名下的柚子樹托嬰中心，官方臉書說明之前與培諾米達是兩個獨立事業體，在社會局強制撤換洪珮筠負責人資格後，才由現任負責人林憶茹接手，林憶茹是「股東」非「員工」，與洪佩筠、毛畯坤均無關聯。

許淑華︰蔣提修法 他還是立委嗎？

許淑華說，噴漆行為不能鼓勵，但也顯示民眾對市府的不作為不滿，至今連道歉都沒有，因憤怒得不到回應才會反撲，是「官逼民反」；蔣萬安面對民怨不思親自主持檢討會議，只由副市長林奕華督導，「勇於承擔、立即解決，有那麼難嗎？」對於蔣萬安以提出三項修法建議回應社會反彈聲浪，許反問「你還是立委嗎？難道你不知道怎麼當市長嗎？」她也希望法院未來要從重量刑，給社會一個交代。

簡舒培說，當事人被起訴、幼兒園停招、停業，民眾還是覺得沒有得到合理的交代，才會出現類似私刑的噴漆行為；前市長柯文哲可以為涉貪汙的新竹縣長楊文科開脫說話，至今卻未對任內發生的幼兒園性侵案說過隻言片語，而蔣萬安的檢討更是避重就輕，有權力的人都在推責任，民眾心中的一口氣無法出，「沒有道歉，這事無法過去」。

簡舒培︰沒道歉 這事無法過去

簡舒培批評蔣萬安此刻講修法，扯法令限制媒體不能報導，是在轉移焦點；行政機關有絕對的權力可以調查，如今被批沒有作為，卻來檢討說是因法令讓媒體不能報導，難道是要媒體報導了，才會有作為嗎？實情就是從一開始，市政府行政調查就怠惰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法