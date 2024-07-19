桃園Skyline青創基地開幕 開放進駐

桃園天際線輔導計畫，輔導第一期六家新創企業，桃園市長張善政聽取公司產品簡介。（記者謝武雄攝）

2024/07/19 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕位於桃園市中路三號社會住宅的「桃園天際線加速器—Skyline」，是市府青年事務局輔導成立的第九個青創基地，即起至八月九日開放第二期進駐申請，預計招募六組團隊，入選團隊最高可獲得五十萬元獎勵金，市府也會媒合與知名企業合作，幫助新創團隊達成目標。

市長張善政昨主持Skyline基地開幕儀式時強調，Skyline著重於協助中後期的新創公司發展，包括取得國內外創業資源、合作夥伴及市場機會等，帶領桃園新創企業接軌國際。

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青年局長侯佳齡表示，市府去年下半年啟動桃園天際線輔導計畫，助第一期六家新創企業取得近五千萬元契約訂單，如今啟動Skyline基地，同時展開第二期輔導計畫招募，邀請有意發展海外市場的優秀新創公司加入，規劃一對一客製化輔導及國際資金媒合機會。

法國在台協會主任龍燁說，有幸成為桃園Skyline的合作夥伴，十月Mistral AI等法國人工智慧相關公司，將來台展開更多合作，期待量子、能源、半導體等更多領域的新創公司加入Skyline計畫，也歡迎台灣新創企業加入每年六月於巴黎舉辦的全歐洲最大新創展覽「VivaTech」。

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