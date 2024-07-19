《台中》議長促橘線延清水 交局：已預留尾軌

台中市議會議長張清照（左一）與交通局協調中捷橘線延伸至清水的可行性。（張清照提供）

2024/07/19 05:30

機場捷運可行性報告已獲通過 張清照推與台鐵清水站共構

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運橘線可行性研究計畫已通過交通部審查，卻未涵蓋清水區，議長張清照昨天召開協調會，要求市府未來進行捷運橘線綜規時，必須延伸至清水區。交通局表示，橘線規劃時已預留捷運尾軌，保留往中清路七段延伸至清水區的可行性，經費也不會再增加。

請繼續往下閱讀...

保留往中清路七段延伸可行性

機場捷運（橘線）總經費共一三九六．三五億元，以中市門戶台中國際機場為起點，行經大雅市區、水湳經貿園區、一中商圈、台中車站、中興大學、台中軟體園區等地點，終點鄰近霧峰區省諮議會，全長約二九．二三公里，共設二十六座車站，包括十五座高架車站、十一座地下車站，可行性研究計畫送交通部，已於七月二日召開委員會有條件審議通過，交通局表示，會在三個月內修正後再提報交通部，一旦通過就可送行政院審核，若通過就可進入綜合規劃程序。

交通局副局長江俊良等相關人員昨與議長張清照等人召開協調會，討論捷運延伸清水區的可行性。張清照指出，台中除了已通車的捷運綠線，目前規劃興建的兩條捷運「藍線」與「橘線」，距離清水區都很近，其中橘線更只有數公里。

台鐵捷運化可形成海線區域路網

張清照指出，清水是海線最早發展的地區，人口近日突破九萬人，區內有很多知名景點，「橘線」若能延伸與台鐵清水火車站共構，並規劃台鐵捷運化，就會形成海線區域更完整路網；海線其他區域包括大甲、沙鹿甚至彰化等地，都能藉由台鐵轉乘捷運，到機場或台中其他區域，甚至利用臨港路貨運鐵道，規劃觀光小火車，就能使捷運「橘線」與「藍線」串連起來。

江俊良指出，市府已在可行性研究報告書中預留「尾軌」，保留自中清路延伸至海線清水等可行性，未來進行整體路網規劃與通盤檢討時，會就都市發展、人口結構、產業園區等進行通盤檢視，並推動納入延伸清水地區。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法