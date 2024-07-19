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《台中》蔡其昌籲盧順應海線民意

2024/07/19 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕議長張清照昨針對中捷橘線延伸清水區與交通局協調，交通局回應橘線已保留尾軌入清水區。對此，民進黨立委蔡其昌表示，張清照為此召開協調會，顯見橘線捷運延伸至清水是所有海線鄉親共同的期待，呼籲市長盧秀燕應順從民意，盡快開始進行橘線清水段可行性研究，屆時納入橘線捷運，全段將可一次施工完成。

對此，市府表示，交通局規劃橘線已預留捷運尾軌，保留往中清路七段延伸至清水區的可行性，便是重視清水地區民眾期望。

蔡其昌表示，若市政府有經費不足或任何問題，他會在中央協助爭取，包含可行性研究經費爭取由中央補助等，橘線捷運延伸清水只差盧市長同意，盼盧市長能聽見海線人的聲音，別再把海線人當成二等公民。

議員楊典忠表示，台中捷運橘線本來就是連接海空雙港的捷運路線，盧市長上任後，市府改成機場捷運，民眾指漠視海線聲音與清水人的權益，過去市府修改捷運藍線可行性評估路線，有前例可循，捷運橘線綜合規畫應回復原規劃路線，從台中港沿清水，續接機場捷運路線至台中市區，增進海線捷運路網效益，照顧海線鄉親。

議員陳廷秀表示，市府目前提出中捷橘線路線只是可行性研究，他也向交通局建議延伸至清水區，交通局表示，可在綜合規劃時提出，因此應該沒有問題，屆時可把港區整個串起來，整條線比較完整。

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