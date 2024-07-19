嘉義導覽平台 AI帶遊15觀光工廠

嘉義觀光工廠導入AI與5G科技創造全新觀光體驗。（記者蔡宗勳攝）

2024/07/19 05:30

打造數位教育場域 讓遊客透過科技了解工廠特色

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣政府與數位發展部數位產業署合作，推動「地方文化特色整合5G應用與落地計畫」，由方舟智慧公司與嘉義文化科技創新基地整合縣內十五家觀光工廠，共同打造「5G AI智慧導覽平台」，昨天宣布啟動，讓遊客近距離接觸數位科技，了解觀光工廠的特色。

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AI導覽機器人、光雕互動等體驗

嘉義縣長翁章梁、數發部數產署長呂正華、立委蔡易餘、陳冠廷等昨在觀光工廠佐登妮絲城堡宣布啟動5G AI智慧導覽平台。翁章梁表示，嘉義縣正發展工業和科技產業，觀光工廠有助招商，透過專業團隊規畫，由政府協助導入AI和數位科技，將觀光工廠發展成為數位教育場域。

翁章梁說，十五家觀光工廠導入AI智慧導覽機器人、光雕互動、AI隨身導覽、三六○環景拍攝及元宇宙觀光地圖，即日起就可體驗；呂正華說，嘉義縣爭取到兩年八千萬元地方文化5G升級經費，他建議縣府協助觀光工廠導入5G應用，縣府成功串聯十五家觀光工廠，讓產業導入數位化。

登錄、集滿8工廠章 獲限量大禮包

佐登妮絲集團副董事長陳政治表示，佐登妮絲城堡打造光雕體驗館，民眾可在體驗館繪畫，經由投影技術讓平面圖案躍上光雕繪畫牆，體驗創新互動光雕。

縣府文化觀光局表示，十五家觀光工廠有佐登妮絲城堡、品皇咖啡、老楊方城市、梅問屋梅子元氣館、卡羅爾銅管、民雄金桔、余順豐花生、果然茶香、欣欣水泥、旺萊山、嘉義酒廠、冷研碳索館、月桃故事館、丸聚星球及蓋婭莊園，民眾可藉由導覽機器人了解各工廠，AI隨身導覽則提供遊客智慧導覽體驗與多國語言支援；十五家觀光工廠推出大禮包活動，民眾選擇其中八家觀光工廠旅遊，用手機完成登錄與集章，集滿八個章可獲得大禮包，限量一百份，送完為止。

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