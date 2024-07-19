花蓮小農101設攤拚復甦 推手是蕭美琴

副總統蕭美琴（左）、農業部次長胡忠一、台北101董事長張學舜等人18日出席「支持花蓮 農業部攜手台北101 從心出花」記者會，與花蓮在地小農代表一起推廣在地農特產品並現場試吃。（記者廖振輝攝）

2024/07/19 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕花蓮四○三強震衝擊當地農產業與觀光，曾任花蓮立委的副總統蕭美琴促成台北一○一跟農業部合作，昨起一連兩天推花蓮農產品展售活動，蕭美琴表示，希望國人支持花蓮農特產品，讓花蓮在震災後「從心出花」。

為協助受地震影響的花蓮農民，農業部在電商平台成立「從心出花」專區，販售花蓮的農產品，也自七月起發行每張面額兩百五十元、限量七十萬張的「農粉幣」，讓民眾可到合作的花蓮實體店家購買農產品或農遊，發行近三週已有民眾領券達十五．六萬張。

請繼續往下閱讀...

花蓮農產品也首度進駐台北一○一大樓的一樓與觀景台展售，可買到花蓮好米、茶葉、苦茶油、蜂蜜、山苦瓜、檸檬、酒品、醬油等，台北一○一董事長張學舜表示，蕭美琴提議應在台灣最高的大樓展售來自台灣最美花蓮的農產品，在農業部協助下，促成這樁美事。

蕭美琴更表示，隨暑假到來，希望民眾可以多前往當地消費旅遊，無法到當地的民眾也可透過網購來支持花蓮，她也對花蓮的景點與小農產品如數家珍，強調花蓮許多地方未受震災影響，例如現在花蓮南區正是金針花海季節，可飽覽美景。

農業部次長胡忠一透露，花蓮地震隔天，日本茨城縣笠間市就發起募款活動，甚至將當地的故鄉納稅指定捐給花蓮，笠間市下個月將率團參加在高雄市舉行的台日夏日水果祭，預計將購買花蓮瑞穗文旦送給參與民眾之外，也會將文旦作為日本當地的營養午餐水果。

副總統蕭美琴（後排左四）、農業部次長胡忠一（後排左三）、台北101董事長張學舜（後排右四）等人18日出席「支持花蓮 農業部攜手台北101 從心出花」記者會，並與花蓮在地小農代表一起推廣在地農特產品。（記者廖振輝攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法