彰化藍議員服務處被掃射 起訴6人

2024/07/18 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕國民黨籍彰化縣議員楊竣程鹿港服務處，今年四月七日凌晨遭人開槍掃射與破壞鐵門，檢警展開偵辦並發現，開槍的主嫌曾姓男子是楊竣程的外甥，雙方疑有債務糾紛，而曾男不滿舅舅楊竣程不還錢，夥同其他五名男子犯案，檢方偵結並將曾男等六人依恐嚇及攜帶凶器強暴等罪嫌提起公訴。

外甥不滿楊竣程不還錢 夥同5人犯案

起訴書指出，曾姓男子（廿四歲）與舅舅（議員楊竣程）有債務糾紛，於今年四月七日凌晨夥同賴、鄭、羅、彭及方等五名男子，前往位於鹿港鎮鹿草路楊峻程的服務處。曾男先在車上架設好手機錄影，隨即持一把無殺傷力的空氣槍，下車奔向服務處對鐵門開槍，隨後賴男等五人從後車廂拿出鋁棒，對服務處鐵門敲擊，造成鐵門凹陷，門口的盆栽植物都砸爛。

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該事件傳開後引發地方熱議，楊竣程一度否認服務處遭開槍，最後改口稱是外甥酒後鬧事。事後，楊竣程也未對曾男等人破壞行為提告。

檢方指出，曾男等六人已觸犯槍砲彈藥刀械管制條例、刑法妨害秩序、恐嚇等公訴罪，事發後檢警主動偵辦，並將曾男、賴男等人拘提到案，查扣曾男持有一把空氣槍、八顆塑膠彈丸及一支鋁棒等證物，全案依法提起公訴。

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