房租漲吃不消 台中餐飲老店註銷倍增

2024/07/18 05:30

議員批購物節、鍋烤節未惠及在地業者 經發局：將擬對策刺激買氣

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市年年辦購物節，民進黨市議員陳俞融質疑，中市營業二十年以上的餐飲老店，註銷營業店家從去年六月七家，今年同期上升到十五家，除了租金年年上揚，市府舉辦購物節、鍋烤節等經濟振興活動，未惠及在地業者，要求市府撥出一定比例振興經濟預算，補助體質好但困於租金過高的店家房租，不要讓老店一家家結束營業。

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經發局長張峯源表示，房租是私權，不過市府會研擬刺激買氣政策，提高整體攤商及店家買氣；經發局說，會將相關回饋納入後續振興方案考量，讓成效擴及更多在地商家。

陳俞融指出，根據台中市營業登記註銷數據顯示，營業二十年以上的餐飲老店，註銷家數自二○二一年到二○二三年，從十七家增加至二十五家，今年六月跟去年同期相比，老店註銷營業家數從七家上升到十五家，增加一倍。

一中商圈平均年租 漲幅逾136％

陳俞融說，曾接獲店家陳情，房東惡意檢舉，逼迫承租店家多繳租金以外費用，若不接受，即持續檢舉騷擾店家，導致一些餐飲老店只能無奈被逼走，另方面，租金連年上漲也造成許多知名餐飲老店收攤。

她指出，根據行政院主計總處的最新數據，今年四月全國房屋租金指數達到一○五．八一的歷史新高，而根據市府統計，一中商圈平均年租更是從二○二二年每坪一三六五元飆升至二○二三年每坪三二二六元，漲幅高達一三六．四九％；市府年年都舉辦購物節、鍋烤節等經濟振興活動，質疑只惠及大型連鎖餐飲店和百貨公司，方向是錯誤的。

經發局指出，依據中央統計資料顯示，台中餐飲業相較二○二二年，去年店家數增加五六三家，成長二．六％、營業額增加一五四億元，成長一六．五％，達到雙成長，期間中央、地方均祭出方案提振經濟，結合多方努力，有效提振經濟。

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