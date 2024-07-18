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「香蕉新樂園」轉型 「新綠洲」將歇業

舊餐廳「香蕉新樂園」數度易主，六月休館轉型。（記者蔡淑媛攝）

舊餐廳「香蕉新樂園」數度易主，六月休館轉型。（記者蔡淑媛攝）

2024/07/18 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕開設近三十五年的新綠洲茶行複合餐飲傳出將歇業，位於一中街口、台中公園對面，見證台中最輝煌的泡沫紅茶年代，曾經開到十家店，沈老闆證實將在六十歲生日、今年十月歇業，許多老台中人及學生族群大嘆「不要啊」、「捨不得」、「學生時代的記憶」、「趕在停業前吃爆」。

台中知名泡沫紅茶店除新綠洲，還有隔壁的翁記泡沫廣場，以及陽羨（春水堂前身）、歐吉、雙江茶行、向日葵茶坊、一品軒茶行等多家知名茶店，其中新綠洲將於今年十月歇業，雙江已於去年搬遷。

沈老闆表示，新綠洲茶行經營卅四年，開在台中泡沫紅茶興起期，廿四小時營業，見證八○、九○年代台中泡沫紅茶興盛時期，當時有十家直營及加盟店，光是在精武路的總店，一天就賣出上千杯飲料，加上主打正餐及點心，年輕時手搖雪克杯，還長骨刺，開店太操勞，加上要照顧年邁媽媽，決定今年退休，多留點時間給自己。

沈老闆說，當時總店僅四十坪，客滿時擠進二、三百人，假日雙倍，店員三班制有三十多人，手搖飲加上餐點有一百多種品項，人潮滿到馬路，最盛時期全台中泡沫紅茶上千家店，非常熱鬧。

此外，有卅多年歷史的知名懷舊餐廳「香蕉新樂園」，二○二○年不敵疫情熄燈，兩個月後由新團隊接手重新開幕，後來又再易主，主打懷舊及台菜仍不敵環境，在今年六月休館轉型。

新綠洲茶行複合餐飲十月將歇業。（記者蔡淑媛攝）

新綠洲茶行複合餐飲十月將歇業。（記者蔡淑媛攝）

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