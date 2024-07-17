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非異性戀男受害最多 達3成

前5大數位性別暴力樣態

前5大數位性別暴力樣態

2024/07/17 05:30

學者︰勿責備被害人 加強宣導求助管道

〔記者林志怡／台北報導〕網路普及讓性別暴力不再限於實體，「數位／網路性別暴力狀況調查報告」發現，各類型的受害樣態中，「非異性戀男性」終生盛行率達到卅．二％，遠超過其他族群，但尋求輔導諮商人員、警察、律師等正式管道幫助的比例也明顯更低，受害人自述與出櫃風險、較少聽聞正面經驗有關。

計畫主持人、暨南大學社會政策與社會工作學系特聘教授王珮玲說，數位性別暴力盛行率與「性別及性傾向」密切相關，調查將填答人分為四類族群，「非異性戀男性」數位性別暴力終生盛行率高達卅．二％、「非異性戀女性」以十五．二％次之，「異性戀女性」為九．五％、「異性戀男性」為六．一％，且此處所稱「非異性戀」，包括同性戀、雙性戀、無性戀、其他等樣態。

王珮玲指出，非異性戀者在事件後求助於正式管道的比例遠較異性戀者來得低，如單就求助於「警察」的比例來看，「非異性戀男性」無人尋求此一管道、「非異性戀女性」僅有二．六％，但「異性戀男性」、「異性戀女性」比例分別為八．七％、五．四％。

政大新聞系副教授方念萱說，依據研究訪談的七位男同志受害人自述，求助時對於報警缺乏周知的正面經驗分享，再加上出櫃風險，會導致受害人抗拒通報，也因為周遭他人常對當事人的受暴經驗缺乏同理，覺得被害人小題大作、過度反應，導致受害人出現無助感，更擔心遭加害人反告。

方念萱呼籲，各界應先從「不要責備被害人」開始改變，建構友善社會環境，並加強宣導求助管道資訊，讓被害人能勇敢走出來。

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