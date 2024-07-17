首次官方調查》網路性別暴力 近6成網友受害

前5大數位性別暴力樣態

2024/07/17 05:30

遭騷擾、羞辱與攻擊、跟蹤最普遍 8成被害者身心受創

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部保護司昨天公布全國首份官方「數位／網路性別暴力狀況調查報告」，發現近六成的上網民眾曾有過受害經驗，其中又以騷擾、羞辱與攻擊、跟蹤或肉搜等樣態最為普遍，逾八成受害網友身心因此受到影響，另調查也發現，性影像暴力終生盛行率達一成，其樣態又以未經同意或脅迫取得影像最多。

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性影像暴力終生盛行率達一成

調查報告由保護司委託暨南大學執行，調查時間區間為二○二三年十月十四日至同年十一月十日，採網路問卷形式，調查我國十八至七十四歲民眾曾遭受的數位性別暴力類型、身心影響、求助樣態，以及平台調查等，總計回收有效樣本五○三○位。

計畫主持人、暨南大學社會政策與社會工作學系特聘教授王珮玲說，調查中所定義的「數位性別暴力」樣態總計十一種，包括騷擾、羞辱與攻擊、跟蹤或肉搜、捏造不實訊息、招募引誘、身份侵犯或冒用、控制或限制表意、影像性暴力、騷擾威脅親友、數位排除、線下性暴力等。

王珮玲指出，網友整體遭受數位性別暴力的終生盛行率為五十九．四％、一年盛行率則是四十七．四％，扣除收到色情或騷擾訊息等樣態，終生盛行率與一年盛行率仍分別高達四十二．三％、廿六．七％，顯示數位性別暴力是國人普遍的生活經驗。

此外，受訪者遭受影像性暴力的終生盛行率、一年盛行率分別為十．四％與四．四％，以未經同意或脅迫取得影像佔比九．五％最高。

調查顯示，五．三％受害網友因相關事件出現財務損失，高達八十四．四％身心因此受影響，五十三．六％出現焦慮，另有超過四十％出現沮喪、脆弱等表現。

全芯創傷復原中心社工師林芮璿說，受暴經驗可能嚴重影響個案社交生活，但旁人不見得能理解，未來應通過宣導創造友善社會環境，並建構具創傷知情的回應系統，輔以妥適的創傷復原服務，保障被害人權益。

申訴案下架移除率近9成

衛福部性影像處理中心主任劉昱均則指出，性影像處理中心累計受理一一五○件性影像申訴案件，成人案件占七十八％、兒少則為廿二％，受害人年齡以十八至廿四歲最多，目前下架移除率已達到八十八．六％，但論壇、內容農場等無人管理或處於灰色地帶的平台仍有改進空間。

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