台北夜市打牙祭 線上投票抽好禮

2024/07/17 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕「台北夜市打牙祭—作伙迺夜市」活動昨正式開跑，今年規劃夜市短影音、專業美食吃播、粉絲專頁抽獎、年度代表美食走訪等一系列推廣活動，參與者有機會獲得美食體驗券及神秘好禮，也將邀請超人氣網紅及啦啦隊，帶領大家走訪夜市，今年還製作台北夜市美食地圖，民眾上官網就可查詢有名、好吃的美食，找美食完全不費力。

「台北夜市打牙祭—作伙迺夜市」昨上午由台北市產業發展局長陳俊安接受知名媒體人兼暢銷作家楊月娥、網紅蜆仔及助理主持人小蓁訪問，邀請去年入選「台北夜市打牙祭—十大夜市神美食」的攤商，攜帶去年得獎美食小吃，透過線上串流直播訪談方式，為大家介紹，並宣告「二○二四台北夜市打牙祭」系列活動正式啟動。

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台北市市場處昨傍晚於寧夏夜市辦理大會師快閃，陳俊安、副市長林奕華、市場處長陳庭輝等人，以響應環保的方式逛夜市，並在快閃活動地點號召民眾加入「迺夜市」行列，為推廣台北夜市打頭陣。網路票選心目中的「夜市十大神級美食」，民眾只要於九月六日至十月十一日參與線上投票，就可參加抽獎，有機會獲得精美好禮，還有各大夜市推出的消費滿額送好禮等超值回饋活動。

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