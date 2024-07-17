新北浮洲公辦都更案 將打造住商大樓

浮洲火車站南側將公辦都更，基地內多為四層樓老舊公寓。（住都中心提供）

2024/07/17 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋浮洲地區工廠林立，老舊住宅遍布，新北市住宅及都市更新中心規劃在台鐵浮洲火車站南側一處約四千坪的街廓推動公辦都更案，引進民間資源協助整合，即日起公告招標，預計打造十五層以上住商大樓，翻轉城市風貌。

基地內老舊公寓不少

新北住都中心表示，公辦都更案範圍為板橋區龍興街與龍興街九十五巷圍成的街廓，土地使用分區是住宅區，面積約一萬三千平方公尺（四千坪），也是市府劃定的策略性更新地區，距離浮洲火車站步行僅三分鐘，基地內多半是四層樓老舊公寓，土地所有權人有二八八位，戶數二九六戶，私有地占整體比率約九十四％。

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住都中心說明，都更案位於浮洲都市計畫通盤檢討案範圍內，案件目前在內政部審議，上述基地未來將變更為商業區，目前法定容積率為二○○％，由於是策略性更新地區，容積獎勵最高兩倍，初步規劃興建地上十五至十六層、地下四層的住商混合大樓，盼藉由公部門帶頭示範，打造地區指標建築，促進民間參與都市更新。

向民間整合團隊招手

新北住都中心執行長錢奕綱指出，即日起公告「推動公辦都更引進民間協力整合資源計畫（浮洲火車站南側街廓八）委託專業服務案」招標，八月十四日截止。

錢奕綱說，引進專業整合團隊可借助民間經驗，從中獲得實務建議，傾聽住戶意見、凝聚共識，加速前期整合效率，未來將建立多元的公私合作管道，共同推動都市更新，拓展公辦都更版圖。

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