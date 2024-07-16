SRF廠將進駐觀音 8/12千人北上陳情

觀音區議員吳進昌（右）等人將於八月十二日率千人北上陳情；市長張善政（左）表示尊重。 （讀者提供）

2024/07/16 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕經濟部上月撤銷桃園市政府廢止三家SRF固體再生燃料廠（可寧衛、台灣立方、立疆）進駐桃園科技工業園區處分；觀音區議員吳進昌昨表示，地方已經動員、將於八月十二日發動千人北上，前往總統府陳情後轉赴環境部、經濟部抗議，最後返回桃園市府為市長張善政打氣，盼能成功阻止三家SRF廠進駐觀音。

對此，張善政表示，市府的立場是尊重民意的表達，也跟所有鄉親一樣，認為三家SRF廠進駐桃園科技園區的程序有問題，民眾自發性表達立場，當然會尊重他們的權益。

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千人北上抗議將由立委涂權吉、觀音區議員吳進昌、許更生率隊，吳進昌表示，中央包括環境部及經濟部最近的說法，對SRF的政策並沒有讓居民達到認同，尤其是對二○二四年以前已核准的，竟然是排除在它的從嚴規範裡面（三家SRF廠於二○二一年核准入園），去年大選時SRF議題浮出檯面，也讓台灣社會正視此議題，他們並不是反SRF政策，而是要求這三家SRF廠不能在觀音設立。

吳進昌說，尤其這三家SRF廠是用機械爐檯，可以燃燒任何可以燃燒的事業廢棄物，簡直就是垃圾焚化爐，經濟部卻不為地方著想，官逼民反下，觀音、新屋兩區居民當然會挺身而出捍衛呼吸權，拒絕呼吸廢氣、用肺發電。

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