為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

SRF廠將進駐觀音 8/12千人北上陳情

觀音區議員吳進昌（右）等人將於八月十二日率千人北上陳情；市長張善政（左）表示尊重。 （讀者提供）

觀音區議員吳進昌（右）等人將於八月十二日率千人北上陳情；市長張善政（左）表示尊重。 （讀者提供）

2024/07/16 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕經濟部上月撤銷桃園市政府廢止三家SRF固體再生燃料廠（可寧衛、台灣立方、立疆）進駐桃園科技工業園區處分；觀音區議員吳進昌昨表示，地方已經動員、將於八月十二日發動千人北上，前往總統府陳情後轉赴環境部、經濟部抗議，最後返回桃園市府為市長張善政打氣，盼能成功阻止三家SRF廠進駐觀音。

對此，張善政表示，市府的立場是尊重民意的表達，也跟所有鄉親一樣，認為三家SRF廠進駐桃園科技園區的程序有問題，民眾自發性表達立場，當然會尊重他們的權益。

千人北上抗議將由立委涂權吉、觀音區議員吳進昌、許更生率隊，吳進昌表示，中央包括環境部及經濟部最近的說法，對SRF的政策並沒有讓居民達到認同，尤其是對二○二四年以前已核准的，竟然是排除在它的從嚴規範裡面（三家SRF廠於二○二一年核准入園），去年大選時SRF議題浮出檯面，也讓台灣社會正視此議題，他們並不是反SRF政策，而是要求這三家SRF廠不能在觀音設立。

吳進昌說，尤其這三家SRF廠是用機械爐檯，可以燃燒任何可以燃燒的事業廢棄物，簡直就是垃圾焚化爐，經濟部卻不為地方著想，官逼民反下，觀音、新屋兩區居民當然會挺身而出捍衛呼吸權，拒絕呼吸廢氣、用肺發電。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播