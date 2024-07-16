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金牌農村競賽 光復大全社區奪金

2024/07/16 05:30

〔記者游太郎／花蓮報導〕第三屆金牌農村競賽全國決賽出爐，花蓮縣光復鄉大全社區榮獲金牌，花蓮縣政府農業處昨天前往貼紅榜祝賀，希望將極具特色與魅力的農村聚落模式，推廣至全縣各鄉鎮市。

花蓮縣農業處長陳淑雯昨天代表縣長徐榛蔚，前往大全社區貼紅榜祝賀，獲獎團隊成員包括光復鄉公所、光豐地區農會、拉索埃湧泉生態園區、大全村活動中心、拉索埃文健站、馬太鞍拉藍的家、欣綠農園等單位。

徐榛蔚表示，大全社區是一個極具特色與魅力的農村聚落，不僅產業多元豐富、社區跨域合作及資源整合良好，透過青年回鄉繼續將產業多元加值，其中馬太鞍濕地是全台濕地重鎮，透過建立在地生態系統保育及恢復管理機制，營造物種良好棲息地並持續實踐保種觀念與生態永續作為，生產、生活、生態與未來性面面俱到，兼具生態、農業、人文產業，成為花蓮縣農村社區發展的新典範。

徐榛蔚說，大全社區能獲得金牌，社區夥伴的團隊合作相當成功，包括馬太鞍濕地生態解說班、大全家政班、光豐農會、光復鄉公所等單位努力。即使準備期間經歷震災及豪雨，造成多處競賽場域損害嚴重，但依舊同心整理，展現出花蓮在地的韌性。

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