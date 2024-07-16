馬國廚藝賽 弘光科大奪一金四銀

劉澤學榮獲西式雞肉主菜金牌作品雞胸肉三吃。（弘光科大提供）

2024/07/16 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕弘光科技大學餐旅管理系助理教授王志榮帶領學生參加「BOC馬來西亞檳城國際廚藝挑戰賽」，勇奪一金四銀四銅六佳作，為國爭光！其中大三學生劉澤學苦練兩個多月，在短短四十五分鐘比賽內，以雞胸肉料理出三種作品，一舉獲得西式雞肉主菜項目金牌；大一學生張亦呈則一口氣挑戰四項賽事，榮獲一銀二銅，笑說「這個暑假因此精彩」！

王志榮也報名職業組西式牛肉主菜、西式海鮮主菜兩項比賽，分別獲得銀牌、銅牌；五名學生則報名青年組比賽，除實習中的劉澤學僅報名一項，大二學生諶萱、謝明翰及大一學生張亦呈、廖國銓等四人，每人皆參加二至四項比賽，選手必須自行準備食材，對人生地不熟的學生來說是項挑戰，比賽期間每天都睡不到三小時，十分辛苦。

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劉澤學西式雞肉主菜奪金

劉澤學高中時學習中餐烹調，大學選讀西廚組，準備比賽的兩個多月期間，白天在台中市飯店實習，下班回到南投草屯家中則挑燈練習，因熟練才能在限定時間內做出西式填餡雞胸、香菇雞肉慕斯捲及義式蔬菜雞肉捲等三款料理。

張亦呈則挑戰西式鴨肉、西式牛肉、新鮮義大利麵、西式海鮮四項，拿下西式鴨肉主菜銀牌、西式牛肉主菜銅牌、新鮮義大利麵銅牌。張亦呈說，香煎鴨胸火候掌握要很精準，暑假因跟著老師及學長姊參加這場比賽而精彩，也學習到很多。

諶萱在西式海鮮主菜、西式牛肉主菜兩項分別奪得銀牌、銅牌。鑑於海鮮新鮮度影響口感，特地到當地大排擋挑選活跳跳的龍蝦，裝水「養」在飯店冰箱裡，用盡一切方法保持鮮度，才能夠拿到銀牌；謝明翰在西式海鮮主菜項目拿到銀牌，他說，同學幫忙尋覓新鮮龍蝦，功不可沒。

弘光科大餐旅管系師生奪得「2024-BOC馬來西亞檳城國際廚藝挑戰賽」1金4銀4銅6佳作佳績。（記者歐素美攝）

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