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新北反濫權宣講 林右昌、蘇巧慧同台

民進黨秘書長林右昌（前排左一）與新北民進黨部主委蘇巧慧（左二）參加宣講活動。（記者羅國嘉攝）

民進黨秘書長林右昌（前排左一）與新北民進黨部主委蘇巧慧（左二）參加宣講活動。（記者羅國嘉攝）

2024/07/15 05:30

〔記者羅國嘉、江志雄／綜合報導〕民進黨昨天在三重區舉辦「反濫權、護民主」宣講，被認為是綠營二○二六下屆新北市長熱門人選的中央黨部秘書長林右昌，與新北市黨部主委、立委蘇巧慧同台；蘇巧慧說，彼此目標一致並共同努力，要把民進黨守護台灣民主的價值讓更多人知道。

2人都是下屆市長熱門人選

對於也爭取參選下屆市長的國民黨籍副市長劉和然，最近也密集出席藍營舉辦的國會改革說明會，蘇巧慧說，劉和然因為有副市長的身分，經常在新北的各項儀典看到他，只要是能為新北一起努力的人，大家一起努力。

對於林右昌未來是否會成為黨內競爭的對手？蘇巧慧說，她和林右昌在今年都有新的任務，林是黨中央的秘書長，她是新北市黨部主委，彼此有共同的目標，就是把民進黨守護台灣民主的價值讓更多人知道，也共同執行黨主席賴清德指示的黨務年輕化、擴展社會支持力的任務，不管哪個位置，彼此都是目標一致、共同努力。

另外，民進黨宜蘭縣黨部昨天舉辦主委交接暨執行委員、評議委員就職典禮，新任縣黨部主委邱嘉進表示，會提供參與公共事務的平台、積極開拓年輕世代的選票，在二○二六的宜蘭縣長選舉會提早布局，贏回宜蘭縣的執政權。

四十七歲的邱嘉進出身南方澳漁村，曾任蘇澳鎮民代表、宜蘭縣議員、民進黨中央黨部社運部主任，在黨內被歸類為新潮流系。

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