拆樑連署認定標準 中央地方不同調

基隆市選舉委員會九日開始查對罷免基隆市長謝國樑連署書資料。 （資料照）

2024/07/15 05:30

中選會認為不得因當事人未回覆就刪除 基市選委會今開會認定刪除標準

〔記者俞肇福、林哲遠／綜合報導〕基隆市選舉委員會九日開始查對罷免基隆市長謝國樑連署書資料，查對時若有歧見得寄送查詢單給當事人，中央選舉委員會認為不得因當事人未回覆逕予刪除，但基市選委會不同調主張應刪除，今天將開會研議認定標準；中選會表示，包括高雄市長罷免案、台中第二選區立委罷免案，中央與各地選委會辦理罷免案查核作業均採一致標準。

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查對有歧見 寄送查詢單予當事人

「拆樑行動」七月五日將連署人名冊（四萬三一三八人）送交基隆市選委會時，因有正、影本數量不符等問題不予受理，八日重新送件，選委會收件後於九日開始查對。

基隆市選委會總幹事張淵翔昨天表示，中選會要求卅天內完成查對連署人名冊，窒礙難行，經開會後將依法在四十天內完成，也就是在八月十七日前完成查對作業。

張淵翔說，查對分為基市選委會及戶政機關二個工作小組，二人一組針對若有連署人為同一罷免案的提議人、連署人未經簽名或蓋章、連署有偽造情事，將予以刪除，若查對二人無法認定或有歧見，將郵寄查詢單予當事人。

張淵翔指出，中選會認為當事人若未回覆，不得逕予刪除，應「綜合其他事實」認定；基市選委會則認為當事人若未回覆應予刪除，如以限時掛號附回郵寄給當事人，但當事人拒領、逾期招領或查無此人，或回郵查詢單未簽名、逾期等情形，今天將開會認定是否予以刪除。

中選會︰採一致標準 無差別待遇

中選會表示，過往辦理罷免案查核作業，中央與各地選委會均採一致標準，並未針對個案加嚴或放寬，包含高雄市長罷免案、台中第二選區立委罷免案、花蓮縣富里鄉長罷免案、台東縣成功鎮長罷免案、基隆市長罷免案等，無差別待遇。

中選會進一步舉例，高雄市選委會辦理高雄市長罷免案時，曾說明寄送查詢單予當事人，查詢是否為本人簽名或蓋章，未回覆的部分，經選委會會議討論不列為不符規定；強調主辦選委會應本於職權，綜合其他事實認定連署人名冊是否有偽造情事，不得僅因當事人未回覆或未於期限內回覆查詢單，將連署人刪除。

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