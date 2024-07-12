板橋夏日嘉年華 週末體驗異國趣

板橋區公所表示，夏日嘉年華活動現場準備異國服飾，民眾可免費體驗不同國家文化。（板橋區公所提供）

2024/07/12 05:30

〔記者黃子暘、陳奕劭／新北報導〕板橋區公所於十三、十四日下午四點起，連續兩天在府中廣場舉辦夏日嘉年華，配合新北市兒童藝術節，有連續九天的「Recircus移動綠劇場」，現場有免費的異國活動體驗、藝文表演、美食、市集等，捐發票可兌換飲料。

板橋區公所指出，「趣味市集」規劃美食、文創、二手物品和小小老闆體驗；「異國體驗區」提供越式春捲、日式壽司、義式奶酪、法式香蒜麵包等六國美食，還有美國「禪繞畫」、荷蘭風車拼圖及波西米亞編織等八種DIY手作活動，以及日本、南韓、印度、越南、泰國傳統服飾體驗。

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活動現場也設置「古早味童玩體驗區」，並有音樂、舞蹈、雜耍、魔術等表演，現場還有性平知識小遊戲，完成闖關可獲得DIY棉花糖，民眾可捐贈一張五至六月或七至八月的發票兌換異國飲料，限量各二五○份。

府中廣場兒藝節 變身馬戲園區

七月十三日至廿一日舉辦兒童藝術節，府中廣場將打造成馬戲園區，為期九天的活動串連多組馬戲表演、藝文團體演出。

此外，五股守讓堂推出詩歌節活動，市立圖書館長王錦華表示，免費的漢服體驗至八月底，還有古風親子活動，「藝遊工坊」提供彈珠檯、陀螺、竹蟬、扯鈴、波浪鼓、滾鐵環等十多種復古童玩體驗。

五股守讓堂表示，圖書室「三讓文房」推出「荷風夏韻頌清涼」主題書展，精選節氣故事、農耕生活 等繪本圖書；「不被時間淹沒的樂音」親子黑膠體驗，邀親子一起來聽黑膠唱片；多功能教室「伴山學堂」夏令影友會，每天播放適合全家共賞的電影，活動資訊可到新北市圖網站查詢，電洽二二九三二一一四。

另外，新莊區中港大排舉辦「星光導覽」夜訪活動，今晚是第三場，由中港大排志工隊解說中港大排的人文歷史，讓民眾了解臭水溝的整治過程。

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