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新北「育兒寶貝袋」升級4.0 逾3萬份免費送

新北市政府昨天推出「育兒寶貝袋四．○」，市府副秘書長柯慶忠（後排中）與親子一同發表。（記者陳奕劭攝）

新北市政府昨天推出「育兒寶貝袋四．○」，市府副秘書長柯慶忠（後排中）與親子一同發表。（記者陳奕劭攝）

2024/07/12 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市政府昨天推出「育兒寶貝袋四．○」，內有六項實用玩具與幼兒發展量表，是新手爸媽的好幫手，「育兒寶貝袋」共製作三萬零九百份，父母即日起至新北市各區戶政事務所辦理新生兒出生登記，即可免費獲得。

戶所辦新生兒登記 即可獲得

市府副秘書長柯慶忠表示，「育兒寶貝袋」適用○歲至二歲的幼兒，內有蔬果切切、安撫巾、軟皮球、手搖握鈴、小汽車、繪本與使用說明書、簡易發展量表，兼具遊戲與檢測功能，讓小寶貝玩得開心，家長也能從親子互動中觀察幼兒的身心發展。

內有6種玩具、簡易發展量表

網紅愛麗說，「育兒寶貝袋」的手搖握鈴讓兩名女兒愛不釋手，音樂玩具也幫助小孩發展語言、穩定情緒，迴力小汽車、蔬果切切可讓小孩從一歲玩到五歲，軟皮球可玩很久，透過抓捏訓練肌肉發展，寶貝袋內容物也注意到寶寶會啃咬玩具，材質讓家長放心。

孕媽咪陳孟伶說，「育兒寶貝袋」玩具搭配遊戲檢測，相當實用，熊果造型的安撫巾可增加幼兒的安全感與依附關係，幫助幼兒的情緒穩定，使用說明書附有幼兒福利資訊和○歲到六歲簡易發展量表，讓新手爸媽不致焦慮，是好用的育兒入門工具書。

線上有獎徵答 抽「熊果」玩偶

新北市社會局長李美珍表示，父母即日起至新北市各戶政事務所辦理新生兒出生登記，即贈送一份「育兒寶貝袋」，包含外袋、六種玩具、使用手冊與簡易發展量表；社會局從今天起至廿六日也推出線上有獎徵答，到新北社會局臉書粉專回答問題，有機會獲得新北「熊果」玩偶，將隨機抽出三百個名額。

新北市政府昨天推出「育兒寶貝袋四．○」。（記者陳奕劭攝）

新北市政府昨天推出「育兒寶貝袋四．○」。（記者陳奕劭攝）

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